Provisorische Ampel wird zum Dauerproblem

Vor einen Ausbau der Querungshilfe über die Wertachstraße soll erst einmal das Verkehrsaufkommen genauer betrachtet werden, beschloss der Bauausschuss. Gefährliche Situationen sind an der unübersichtlichen Kreuzung der Bahnhofstraße mit dem Mayerweg und der Greifstraße nicht selten.

Die Regelung an der Bahnhofstraße in Bobingen wird von allen bemängelt. Für eine Änderung fehlt der Stadt jedoch das Geld. Auch die Querungshilfe in der Wertachstraße bleibt vorerst wie sie ist.

Von Elmar Knöchel

Nachdem sowohl eine Elterninitiative, die FBU-Fraktion und zuletzt auch die CSU-Fraktion einen Antrag zur Verbesserung der Situation an der Bahnhofstraße/ Ecke Mayerweg gestellt hatten, war das Anliegen nun Thema im Bauausschuss der Stadt. In allen drei Anträgen sind verschiedene Verbesserungsvorschläge enthalten. Der Ausschuss sollte jetzt entscheiden, wie es an der Kreuzung weitergehen soll.

An der Ampel war vor vielen Jahren eine provisorische Ampel montiert worden, um den Schulweg sicherer zu machen. Allerdings erfasst diese nicht den ganzen Verkehrsfluss. Bei großem Fahrzeugaufkommen bleibt die Lage für Fußgänger, Radler und Autofahrer, die aus den Seitenstraßen über die Bahnhofstraße wollen, unübersichtlich.

Alle sagen: zumindest verbesserungswürdig

Bei verschiedenen Ortsterminen war in den vergangenen Wochen parteiübergreifend festgestellt worden, dass die Situation an der Kreuzung mindestens „verbesserungswürdig“, teilweise auch gefährlich sei.

Auch die Polizeiinspektion Bobingen wurde um Rat gefragt. Deren Einschätzung: „Das Einrichten der Ampel hatte das Ziel, den Fußgängern beim Queren der Bahnhofstraße zu helfen. Zudem sollte dem untergeordneten Verkehr das Einfahren aus den Seitenstraßen erleichtert werden. Die Polizeiinspektion Bobingen stellt fest, dass sich die Anlage nicht bewährt hat“.

Es herrscht Einigkeit, dass die beste Alternative an dieser Stelle wohl der Einbau einer sogenannten Vollampelanlage wäre. Allerdings komme diese Lösung aus Kostengründen zurzeit nicht infrage, heißt es sowohl vonseiten der CSU, als auch der SPD. Daher solle nach alternativen Lösungen gesucht werden.

Jetzt mehr Zeit für Fußgänger

Doch diese Lösungsvorschläge haben alle sowohl Vor-, als auch Nachteile. Deshalb sah sich der Bauausschuss außerstande, dazu eine endgültige Empfehlung abzugeben oder gar einen endgültigen Beschluss zu fassen. Es wurde ein Minimalbeschluss daraus. Dem CSU-Antrag teilweise folgend wurde beschlossen, die Grünphase für Fußgänger von derzeit acht Sekunden auf zwölf Sekunden zu verlängern. Das solle mehr Sicherheit für Kinder und ältere Fußgänger bringen, da sie dann länger Zeit hätten, die Straße zu überqueren. Weiterhin solle versucht werden, für die Kinder einen sogenannten Schulweghelfer einzusetzen.

Nach einer nicht näher definierten Zeitdauer solle dann ein runder Tisch mit allen Beteiligten gebildet werden, um die gemachten Erfahrungen zu besprechen und weitere Maßnahmen zu erörtern.

Bei den Mitgliedern der Elterninitiative löste dieser Beschluss keine Begeisterungsstürme aus. Viele der Eltern saßen als Zuhörer in der Sitzung und zeigten sich enttäuscht. Ihrer Meinung nach würde der Stadtrat auf Zeit spielen, auf Kosten der Sicherheit ihrer Kinder. Auch glauben sie nicht, dass es kurzfristig gelingen könnte, eine Entschärfung der Situation durch Schulweghelfer herbeizuführen.

An der Wertachstraße wird abgewartet

Ähnlich stellt sich die Situation in der Wertachstraße dar. Auch hier lag ein Antrag der FBU-Fraktion vor, die bestehende Situation zu verbessern. In der Wertachstraße gibt es als Querungshilfe bereits eine Verkehrsinsel. Diese sei aber nicht ausreichend, da das Fahrzeugaufkommen sehr hoch sei. Deshalb sei die Querung für Schulkinder sehr gefährlich. Zusätzlich würde durch den Bau des Dominikus-Ringeisen-Betreuungshauses weiterer Querungsverkehr entstehen.

Es wurde vonseiten der Verwaltung darauf hingewiesen, dass an dieser Stelle im Moment nur acht Schulkinder die Straße überqueren müssten. Auch könne das tatsächliche Verkehrsaufkommen im Moment nicht korrekt bewertet werden, da dieses durch die Sperrung der Max-Fischer-Straße und den dadurch aufkommenden Umleitungsverkehr momentan stark erhöht sei. Daher wurde der Beschluss gefasst, nach Abschluss der Bauarbeiten an der Wertachbrücke eine Verkehrszählung durchzuführen, um eine solide Entscheidungsgrundlage zu haben. Dies könne dann wahrscheinlich im Herbst dieses Jahres erfolgen. Kurzfristige Maßnahmen seien hier nicht geplant.

