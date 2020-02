vor 20 Min.

Prozess: Mann wird bei Feier mit Bierglas am Kopf verletzt

Auf einer Party in Schwabegg hatte ein 21-Jähriger einem Mann zugeschlagen. Dafür saß er nun vor Gericht.

Ein 21-Jähriger sitzt vor Gericht, weil er auf einer Party in Schwabegg ausgerastet war. Er ist nicht der einzige Angeklagte. Auch seine Bekannte griff einen Gast an.

Weil er vor zwei Jahren auf einer Feier in Schwabegg ausgerastet war und einem Mann ein Bierglas über den Kopf gezogen hatte, musste sich ein 21-Jähriger jetzt vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Der Vorwurf: gefährliche Körperverletzung. Bei dem Ausraster war es nicht geblieben – auf einer weiteren Party schlug der Untermeitinger einem Mann mehrmals mit der Faust ins Gesicht, weil der sich angeblich an seiner Freundin vergangen haben soll. Auch dieser Gewaltausbruch wurde nun vor Gericht verhandelt.

Der 21-Jährige saß nicht allein auf der Anklagebank. Sein Bruder und ein weiterer Angeklagter sollen ebenfalls an der Schlägerei im Januar 2018 in Schwabegg beteiligt gewesen sein. Dem Bruder warf die Staatsanwaltschaft zudem vor, auf der Feier einen Partygast bedroht zu haben. Und damit nicht genug: Eine Bekannte der beiden verletzte auf der selben Party ebenfalls einen Mann mit einem Glas am Kopf.

21-Jähriger räumt die Vorwürfe ein

Der 21-Jährige räumte die Vorwürfe von Anfang an ein und entschuldigte sich bei dem Opfer, das durch den Schlag mit dem Bierglas eine Schnittwunde am Kopf erlitten hatte. Die beiden hatten sich bereits außergerichtlich auf ein Schmerzensgeld in Höhe von 1000 Euro geeinigt. Über seinen Verteidiger ließ der 21-Jährige erklären, dass es sich bei der zweiten Schlägerei nicht um eine gemeinschaftliche Körperverletzung gehandelt habe, sondern er allein verantwortlich gewesen wäre. Der Bruder sei lediglich dazwischen gegangen, um die Schläge zu beenden, erklärte dessen Verteidiger.

Komplizierter war hingegen die Frage, ob die 25-jährige Bekannte auf der Party in Schwabegg ebenfalls einen Mann mit einem Glas angegriffen oder – wie sie selbst behauptete – aus Notwehr gehandelt hatte. Der Angeklagten zufolge habe das spätere Opfer sie am Hals gepackt und gegen die Wand gedrückt. Um sich zu befreien, habe sie ihm ihr Glas gegen den Kopf geschlagen.

Zeugen widersprechen der Aussage der Angekalgten

Der Mann, der sich schwere Schnittwunden am Ohr zuzog, bestritt dies vor Gericht. Auch keiner der zur Verhandlung geladenen Zeugen wollte beobachtet haben, dass der Mann die Angeklagte gegen die Wand gedrückt hatte. Nur eine Zeugin, eine Freundin der Angeklagten, stützte deren Behauptung.

„Sie widersprechen damit massiv den anderen Zeugenaussagen“, mahnte Richterin Ute Bernhard. Es gebe auch so etwas wie Freundschaftsaussagen. Ob sie noch etwas hinzufügen wolle, fragte die Richterin die Zeugin eindringlich. Doch die Frau blieb bei ihrer Aussage. Die Verteidigung wies ebenfalls darauf hin, dass sich die Wortwahl der Zeugin auffallend mit dem ähnelte, was sie kurz nach dem Vorfall bei der Polizei zu Protokoll gab – und das nach zwei Jahren.

Die Verhandlung zog sich über mehrere Stunden. Dreimal ließ sich Richterin Ute Bernhard die Partyräume aufzeichnen, um den genauen Tathergang rekonstruieren zu können. Demnach begann die Rangelei auf der Tanzfläche. Der 21-Jährige Angeklagte schlug der Staatsanwaltschaft zufolge einem Mann ein Bierglas auf den Kopf, woraufhin dieser blutüberströmt auf die Toilette lief. Dort entwickelte sich ein weiterer Tumult, bei dem die Angeklagte einen anderen Mann ebenfalls mit einem Bierglas am Kopf verletzte. Das Verfahren konnte nicht beendet werden. Das Urteil soll am Freitag, 14. Februar, fallen.

