Publikum fordert von Momentensammlern mehrere Zugaben

Das Konzert der Momentensammler in Graben erleben 170 Zuhörer. Es gibt fast ausnahmslos deutsche Titel.

Von Petra Manz

Nach einem eher zäh anlaufenden Kartenvorverkauf in den Wochen vor dem Momentensammler-Special-Konzert hatten sich die Organisatoren der Gräbinger Initiative Kulturpur Lechfeld auf eine Wohnzimmeratmosphäre im Büchereibistro eingestellt – und wurden dann von der hereinbrechenden Zuhörerwelle nahezu überrollt.

Um die 170 Gäste rückten an den Tischen um die Bühne und auf der Galerie zusammen und ließen sich bis Mitternacht von den teils flotten teils besinnlichen Stücken der bayerischen und österreichischen Liedersammlung tragen.

An die 30 Lieder gaben die fünf Momentensammler mit Sängerin Nina Sirch, Bene Hartmann am Schlagzeug, Dieter Botzenhardt am Keyboard, Trompeter Wolfi Weber und Andreas Scharf am Bass, unterstützt von Gitarrist Heiner Lehmann und Sänger Peter Steinbusch als Special Guests, zum Besten. Ein erster Zündfunke mit dem Spider-Murphy-Song „Mir san a bayerische Band“ sprang schon eingangs aufs Publikum über. Und Claudia Koreck, wunderbar interpretiert von Nina Sirch, ließ die Zuhörer dann in die Höhen „Fliang“, ehe Werner Schmidbauers „A Liad“ sie wieder der Erde näher brachte.

Von Hubert von Goisern bis Seiler und Speer

Und so ging es in Wellen mal auf und ab, mal „Barfuß um die Welt“ und „Unter meine Decke“ (Claudia Koreck) oder „Weit weit fort von dir“ (Hubert von Goisern) kurzweilig durch den Liederabend. Auch bekannte Gassenhauer fehlten nicht, die immer dann einschlugen, wenn sich das Publikum entspannt zurückgelehnt hatte. Da riss dann plötzlich ein Refrain wie „Mir san die Hautevolee“ oder „Schickeria“ (Rainhard Fendrich) oder aber „I will hoam nach Fürstenfeld“ (STS) das Publikum zum Mitsingen mit. Der Song „Ham kummst“ (Seiler und Speer), eher ein Ausreißer in der stimmigen Atmosphäre, wurde hervorragend von Dieter Botzenhardt interpretiert, der die Tragik einer zerrütteten Beziehung stimmlich kraftvoll umsetzte.

Insgesamt drei englische Songs, allesamt von Amy Winehouse, streute die Band in die deutschsprachige Liedermischung ein und setzte durch Nina Sirchs Interpretation immer wieder klangfarbige zwischen die Songs von Ludwig Hirsch, Konstantin Wecker, Willi Astor, Georg Danzer oder Wolfgang Ambros. Natürlich forderte das Publikum am Ende mehrfache Zugaben und mit einer unplugged Version von Rainhard Fendrich „Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“ setzte die Band gegen Mitternacht den Schlusspunkt.

