Punktgewinn ist fast schon Pflicht für den TSV Schwabmünchen

Plus Gegen Kottern müssen die Bayernliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen fast schon punkten. Was den Trainer optimistisch stimmt.

Nach der knappen Niederlage gegen den Tabellenprimus Hankofen-Hailing steht für den TSV Schwabmünchen am Samstag das nächste Spiel an. Um 14 Uhr gastieren die Schwabmünchner beim TSV Kottern und wollen dort auch wieder mit Punkten im Gepäck nach Hause fahren.