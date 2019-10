21:43 Uhr

Puppentheatertage nicht nur für junge Besucher

Vor zwei Jahren überlegten Findus und Pettersson (Benjamin Seeberger), ob wohl alle Zutaten für die Geburtstagstorte da sind. Jetzt ist das Figurentheater Hattenkofer wieder in Bobingen zu Gast.

Drei Figuren-Theater zeigen bei den Puppentheatertagen in der Mittleren Mühle in Bobingen sechs Stücke nach Kinderbuchklassikern.

Von Ingeborg Anderson

Kleine fabelhafte Wesen erleben spannende Abenteuer. Sie begeben sich auf die Reise nach Panama oder auf eine Verfolgungsjagd im Dachboden der Witwe Grantel. Mäuse, Bär, Tiger, Ferkel, Nils Karlsson Däumling und viele mehr erzählen spannende und lustige Geschichten, wenn zum achten Mal die beliebten Puppentheatertage stattfinden. Vom Freitag, 8. November bis Sonntag, 10. November spielen in der heimeligen Atmosphäre der Mittleren Mühle in Bobingen drei Figurentheater sechs Stücke für Kinder ab drei Jahren und lassen die Tradition des Geschichtenerzählens in der Mühlenstube aufleben.

Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard, die diese nicht nur bei jungen Zuschauern sehr beliebte Reihe 2012 ins Leben gerufen hatte, sagt dazu: „Wir haben diesmal drei Theater eingeladen, die schon einmal bei uns waren und die bei den Zuschauern sehr gut ankamen.“

Bär und Tiger auf dem Weg nach Panama

Es sind das Figurentheater Hattenkofer sowie die Figurentheater Linde Scheringer und „Unterwegs“. Das Figurentheater Hattenkofer, das 2017 mit Geschichten von Petterson und Kater Findus und dem kleinen Raben Socke auftrat, erzählt heuer nach dem bekannten Kinderbuch von Janosch, wie die Freunde Bär und Tiger nach Panama reisen wollen und unterwegs viele Abenteuer erleben. Das zweite Stück dieses Theaters handelt von „Mauser Hahn und Ferkelschwein“, deren Freundschaft einen Riss bekommt, als Mauser einen Rollschuh findet und ihn für sich allein haben will.

Puppenspielerin Linde Scheringer ist in Erinnerung mit ihrer Erzählung vom Mädchen mit den Schwefelhölzchen, deren zauberhafte Kulisse sie aus einer großen Streichholzschachtel „entfaltete“. Diesmal erzählt die Münchnerin die lustige Mäusegeschichte „Krach im Dach von Witwe Grantel“ übers Teilen, Helfen, Tolerieren, bei der es um Freundschaft geht. Ihr zweites Stück „Katz und Maus“ spielt ebenfalls in Dach der Witwe Grantel, diesmal müssen sich die Mäuse gegen eine grimmige Katze verteidigen.

Zwei Kinderbücher von Astrid Lindgren und Annemarie van Haeringen bilden die Vorlagen zu den Stücken des Figurentheaters „Unterwegs“ aus Bad Waldsee. Einmal handelt es von der Ziege Schneewittchen, die ein lebendiges Monster stricken kann. Und vom Däumling Nils Karlsson, der in Opas Werkzeugschrank wohnt und mit dem für den Jungen Bertil selbst die einfachsten Dinge zum Abenteuer werden.

Und für die jungen Zuschauer gehört es zu den großen Erlebnissen der Puppentheater-Tage, dass sie nach dem Spiel die kleinen Darsteller ganz aus der Nähe anschauen dürfen.

