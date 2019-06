19.06.2019

Qigong im Luitpoldpark

Die bundesweite Aktion „Qigong im Park“ findet seit 2013 regelmäßig auch in Schwabmünchen im Luitpoldpark statt. Dabei erhalten Interessierte kostenlos Einblicke in die aus China stammende Bewegungslehre Qigong und können ihr Wissen und ihre Erfahrungen vertiefen. Dieses Angebot nutzten dieses Mal rund 50 Teilnehmer. Die Qigong-Lehrerin und Leiterin des Qigong Centrum Lechfeld Carmen Kaspar hilft den Anwesenden zu spüren, wie Körper, Geist und Seele in Einklang kommen. Eine Teilnehmerin beschrieb, wie sie mit Qigong ihre Schmerzen in den Griff bekommt und es ihr seit Jahren gut tut. Weitere Auskünfte erhalten Interessierte bei Carmen Kaspar im Qigong Centrum Lechfeld unter der Telefonnummer 08232/71173 oder im Internet unter www.qigong-auf-dem-lechfeld.de.

