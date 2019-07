vor 17 Min.

Radegundisfest: 2000 Besucher und jede Menge Badeenten

Beim Waldberger Radegundisfest drängten die Besucher nicht nur in die Kirche: Auch Marktstände und ein Badeentenrennen sorgten für gute Stimmung.

Von Anja Fischer

Wenn es ein Fest gibt, lassen sich die Waldberger auch nicht von Regenschauern oder wechselhaftem Wetter davon abhalten. Dafür werden sie mit lauen Sommerabenden und immer wiederkehrendem Sonnenschein belohnt. So jetzt beim Radegundisfest. Drei Tage lang wurde von Samstag bis Montag gefeiert.

Perfekt dafür hergerichtet war der Festplatz: eine mit Kies aufgeschüttete Fläche, auf der das Zelt und die nötigen Anbauten sicher, stabil und trocken stehen konnten. Vor dem Zelt hatten die Schwarzachtaler, die seit Jahren das Radegundisfest organisieren, sogar noch eine alte Betonwand verschönert. „Waldberg - Kreuzanger - do sim’r dahoim“, ist dort nun zu lesen. Wieder eine Investition in das Fest und das, obwohl doch ohnehin schon unzählige Hände und Arbeitsstunden nötig sind, um so ein Fest überhaupt gelingen zu lassen. Glücklicherweise können die Waldberger auf eine gute Dorfgemeinschaft zurückgreifen und so finden sich immer wieder Hände, die kräftig mit anpacken.

Der Biergarten bietet einen guten Blick auf den Handwerkermarkt

In neuer Lage präsentierte sich das Festzelt, sodass nun ein hübscher Vorplatz für den kleinen Vergnügungspark und die Marktstände entstanden ist. Bei sommerlichen Temperaturen war gerade auch der Biergarten an der Seite ein beliebter Sitzplatz. Am Sonntagnachmittag hatte man von dort aus auch einen guten Blick auf den kleinen Handwerkermarkt, den die Schwarzachtaler zur 200-jährigen Tradition des Festes organisiert hatten.

Dort waren Kettensägenschnitzer Georg Rindle, Jürgen Herzing und Michael Rungg mit ihrer mobilen Besenmacherei und Wehringer Frauen am Spinnrad zu sehen. Gedrechselt wurde bei Dirk und Axel Förster. Dort war auch Felix Schenzinger zu finden, der feinste Handwerksarbeit vorführte. Cornelia Strigel zeigte den Besuchern, wie Lederarbeiten punziert werden. Und beim Gartenbauverein konnten kleine Sträußchen oder Haarkränze aus Blumen geflochten werden. Schön war es, diese Kränze im Laufe des Nachmittags auf so manchem Kopf zu erblicken. Allerhand gab es außerhalb des Zeltes rund um den kleinen Vergnügungspark noch mehr zu entdecken. Und auch im Zelt, denn dort auf der Bühne wurde immer wieder musiziert.

Am Freitagabend spielte dort der Musikverein Aretsried auf. Das Festzelt war mit rund 700 Besuchern randvoll gefüllt. Das Radegundisfest wurde mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Bernd Müller und Pfarrer Thomas Rauch eröffnet.

Schon um 5.30 Uhr ging es am Sonntag für die Musiker weiter mit dem traditionellen Weckruf und zwei Stunden später mit der Frühmesse in der Radegundiskirche, zu der die Fußwallfahrer aus Rommelsried wieder pünktlich eingetroffen waren.

Gegen Ende der Prozession kam der Regenschauer

Randvoll war die wunderschön und liebevoll dekorierte Kirche, die beim feierlichen Hochamt um 9 Uhr restlos gefüllt war. Danach ging die Prozession über die Wiesen und Gärten in der Ortsmitte rund um die Schwarzach. Bis zuletzt habe man zwar gezittert, ob der Regen der Prozession fernbleiben würde, verriet Pfarrer Rauch hinterher. Doch der Himmel meinte es gut mit den Gläubigen. Erst ganz am Ende der Prozession sorgte ein Regenschauer für ein schnelles Ende.

Das Nachmittagsprogramm fand seinen Höhepunkt im Badeentenrennen. Preise im Wert von rund 2000 Euro holten zwölf der gelben Enten für ihre Besitzer nach Hause. Die Kinder freuten sich alleine schon über die vielen Enten, die die Schwarzach herunter geschwommen kamen und die am Ende alle eingesammelt und mitgenommen werden durften. Ein weiterer Höhepunkt war am Sonntag der ASM-Sternmarsch und Gemeinschaftschor an dem der Musikverein Aretsried, der Musikverein Schwabegg und die Schwarzachtaler teilnahmen. Das Jubiläumsfest gipfelte in einem großen Brillantfeuerwerk über der Festwiese.

Am Montag klang das Radegundisfest mit einem morgendlichen Gottesdienst und anschließendem Weißwurstfrühstück aus.

