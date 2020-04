vor 50 Min.

Radfahrer verletzt sich nach Sturz in Großaitingen schwer

Ein 55-jähriger Radfahrer ist auf einem Waldweg bei Großaitingen gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Ein 55-jähriger Radfahrer ist am Ostermontag auf einem Waldweg zwischen Reinhartshofen und Großaitingen gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am späten Nachmittag. Der Mann stürzte in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung vom Rad und verletzte sich schwer im Gesicht und am Arm.

Er wurde mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen. Der Mann trug zum Glück einen Fahrradhelm, der noch schlimmere Verletzungen verhinderte. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand gibt es keine Erkenntnisse.

