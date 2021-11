Königsbrunner BMX-Fahrer stark beim Heimrennen

Nach mehr als zwei Jahren Pause konnte der MAC Königsbrunn endlich wieder ein Heimrennen veranstalten. Dabei zeigten die Gastgeber starke Leistungen.

Im Rahmen der BMX Bayernliga wurde an zwei Tagen der vierte Wertungslauf ausgetragen; zeitgleich fand auch der Finallauf zur südbayerischen ADAC BMX-Meisterschaft 2021 statt.

Der MAC Königsbrunn war mit 46 Sportlern in allen Altersklassen sehr stark vertreten. Einen großen Beitrag dazu leisteten die elf Neuzugänge im Verein, welche alle im Rahmen der BMX Racing-School den Weg zum BMX-Racing gefunden haben. Insgesamt wuchs die BMX-Sparte des MAC Königsbrunn um zehn Jungen und ein Mädchen auf nun 96 Sportler an.

Die anfangs noch wackelige Planungsgrundlage aufgrund von ständigen Terminverschiebungen der anderen BMX-Veranstaltungen ließ erst vier Wochen vor dem eigentlichen Termin weitere Entscheidungen zur Veranstaltung zu. Eine Woche vor der Veranstaltung musste das Hygienekonzept noch einmal angepasst werden, sodass ein weitestgehend normales BMX-Rennen möglich war.

Insgesamt gingen an beiden Tagen 208 Sportler aus elf Vereinen an den Start, um im vorletzten Lauf zur BMX-Bayernliga noch wichtige Punkte für die Gesamtwertung einzufahren. Auch in der südbayerischen ADAC BMX-Meisterschaft ging es um die letzten Punkte und damit um die sehr knappe Entscheidung, wer in der Expert-Klasse das begehrte Meister Jersey gewinnen wird.

In der Tageswertung zur BMX-Bayernliga konnten folgende Königsbrunner aufs Stockerl fahren:

Maximilian Schult , Platz 2 (Beginners 11/12)

, Platz 2 (Beginners 11/12) Samuel Zischka , Platz 3 (Beginners 11/12)

, Platz 3 (Beginners 11/12) Felix Nees , Platz 1 (Beginners 13/14)

, Platz 1 (Beginners 13/14) Emilia Straßner , Platz 2 (Girls 9/10)

, Platz 2 (Girls 9/10) Raphael Ortel , Platz 1 (Boys 9/10)

, Platz 1 (Boys 9/10) Maximilian Straßner , Platz 1 (Boys 11/12)

, Platz 1 (Boys 11/12) Manuel Mirlach , Platz 3 (Men 17 – 29)

, Platz 3 (Men 17 – 29) Quirin Seifert , Platz 3 (Boys 13/14)

, Platz 3 (Boys 13/14) Dominik Benning , Platz 3 (Men Elite)

In der Jahresendwertung zur südbayerischen ADAC BMX-Meisterschaft in der Klasse Trophy erreichte Peter Luger den dritten Gesamtrang und in der Klasse Masters erfuhr sich Jasmin Straßner ebenfalls den dritten Platz. Eine sehr knappe Entscheidung war es dann am Ende. Es reichte für den MAC Königsbrunn in der ADAC-Gesamtwertung nicht ganz nach oben und so erkämpften sich die BMX Sportlerinnen und Sportler den zweiten Platz.

Mit dem letzten Rennen im oberbayerischen Kolbermoor wird dann eine besondere BMX-Saison beendet und es geht erst einmal in die Pause. Bis dann am 14. November das Wintertraining in der Sporthalle startet und somit die Vorbereitungen für die Saison 2022, die dann hoffentlich wieder unter normalen Bedingungen stattfinden kann, beginnen.