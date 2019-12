vor 47 Min.

Rätseln Sie mit: Was bringt das Jahr 2020?

Und wieder steht ein neues Jahr bevor. Was mag es mit sich bringen? Tippen Sie mit: Einfach ankreuzen, ausschneiden und los geht’s. Unter allen Teilnehmern verlosen wir wieder attraktive Preise

Von Philipp Kinne

Was wird das kommende Jahr wohl mit sich bringen? Wir wollen mit unseren Lesern wieder einen Blick in die Zukunft werfen. Jetzt sind die Fähigkeiten unserer Leser als Wahrsager gefordert – und dabei gibt es sogar noch etwas zu gewinnen. In der Redaktion haben wir uns zehn Fragen ausgedacht, auf die das Jahr 2020 nach und nach die Antworten geben wird. Die Themen kommen aus dem Landkreis.

Wir wollen zum Beispiel wissen, ob 2020 der Bau des Hallenbads in Schwabmünchen beginnt. Oder ob im kommenden Jahr wieder ein Film im Mickhauser Schloss gedreht wird. Außerdem: Kommen weitere Tempolimits auf der B17? Oder: Werden im Trinkwasser der Landkreisgemeinden wieder neue Keime gefunden? Bei Frage neun wird es sportlich: Setzen die Fußballer des TSV Schwabmünchen ihren Höhenflug fort?

Sie glauben, die Antworten auf diese Fragen zu wissen? Dann machen Sie mit! Denn wir brauchen zum Hellsehen Ihre Hilfe. Mitmachen ist einfach: Füllen Sie den oben abgedruckten Teilnahmecoupon aus. Kreuzen Sie einfach an, welche Antwort Ihrer Meinung nach zutreffend ist. Achten Sie dabei darauf, Ihren Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse sowie Ihre Telefonnummer anzugeben. Schneiden Sie den Coupon aus und schicken Sie ihn an:

Schwabmünchner Allgemeine Bahnhofstraße 17 86830 Schwabmünchen Stichwort: Wahrsager

Einsendeschluss für das Hellseher- Spiel ist der 31. Dezember. In den ersten Tagen des neuen Jahres werten wir die Antworten aus und veröffentlichen die Prognose unserer Leser sowie die Meinung der Redaktion. Ende des Jahres wird außerdem der Gewinner unseres vorigen Wahrsager-Spiels gekürt. Wer mitmacht, kann etwas gewinnen: Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 tolle Preise. Jetzt aber nichts wie ran an Stift und Schere – wir freuen uns auf Ihre Prognose!

Themen folgen