vor 40 Min.

Räucherspeck mit Schokonote im Glas

Wie schmeckt eigentlich Whisky? Und was ist ein guter Whisky? Diese Fragen und viele andere werden bei einem „Tasting“ in Schwabmünchen beantwortet. Was ein Kenner den Neulingen rät

Von Uwe Bolten

Die gelöste Stimmung im Germar’s Best Burger & Pizza hatte anfangs nichts mit den sechs zu verkostenden Whiskys zu tun, sondern mit der Vorfreude auf die Geschichten und Informationen zum „Wasser des Lebens“, wie der Whisky auch genannt wird.

Gastwirt Germar Thiele hatte neben Hans-Jürgen Filp, Inhaber der Singold Destillerie in Wehringen, den ausgewiesenen Whisky-Experten Eddie Lederer zum Whisky-Tasting an die Riedstraße holen können.

Lederer, seit 2017 Independent Whisky Ambassador der Scotch Whisky Association, stellte sich als eloquenter Kenner der Spirituose heraus, zumal hauptsächlich Single Malt Whiskys aus Schottland und Deutschland für die Verkostung bereitstanden.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte Lederer, wie der beste Zugang zum Hochprozenter gelingt. „Alle Theorie, wie man sie aus dem Internet oder Büchern bekommen kann, nutzt nichts, wenn die Praxis des Geschmacks fehlt. Deshalb empfehle ich immer ein Whisky-Tasting für Anfänger, bei dem auch die Fragen, warum das Getränk gerade so riecht und schmeckt, beantwortet werden. Wir Menschen können nur das wahrnehmen, was wir kennen“, begründete der Fachmann. Er selbst finde auch immer noch neue Geruchs- und Geschmackskombinationen. Bei einer gemeinsamen Reise in den Norden der britischen Insel entdeckten Thiele, Filp und Lederer neue Anregungen und Destillerien, die sie bei der Verkostung mit den rund 100 Gästen teilten.

Als Vertreter der schottischen Produktion gab es den Wolfburn No. 155 Single Malt Scotch Whisky aus Thurso, den 14-jährigen Tomatin Highlands Single Malt Scotch Whisky aus einer Produktionsstätte rund 20 Autominuten südöstlich von Inverness und den Highland Park Twisted Tattoo Single Malt Scotch Whisky von den Orkney-Inseln. Aus deutscher Produktion wurde der Sankt Kilian Four aus der Destille in Rüdenau nahe der Miltenberger Mainschleife und ein Singold Destillerie Single Malt Whisky mit 59,8 Volumenprozent Alkohol in Fassstärke vorgestellt. Ein Blend aus dem Haus Villa Kontor in Limburg stellte den einzigen nicht reinen Single Malt Whisky dar.

Die Whisky-Verkostung, die Gastwirt Germar Thiele nach eigenen Worten mit missionarischem Eifer betreibt, beflügelte Fachleute und Gäste gleichermaßen zu fantasievollen Beschreibungen des Geschmackserlebnisses. Von „floralen Tönen“ über „eine Note von Trockenfrüchten“, weiter mit „gepfefferten Räucherspeck, Schokolade und Salz-Karamell“ bis hin zum Vergleich mit einem „kalten Aschenbecher“ war der Wortwahl keine Grenzen gesetzt.

Die von allen drei Protagonisten vermittelten Informationen und die Geschichten rund um ihre Schottlandreise rundeten den Abend zu einer mit viel Beifall bedachten Veranstaltung ab.

