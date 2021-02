vor 41 Min.

Raiba Schwabmünchen: Die längste Versammlung in der Bankgeschichte

Plus Nach zwei Anläufen fand die Vertreterversammlung in Schriftform statt. Ein neuer Aufsichtsratsvorsitzender sowie ein Nachrücker sind seit Januar mit an Bord.

Von Uwe Bolten

„Der persönliche Kontakt fehlte definitiv“, stellte Herbert Jauchmann, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Schwabmünchen eG beim Rückblick auf die jährliche Vertreterversammlung fest. Die 90 Genossenschaftsvertreter trafen sich nicht wie üblich in der Stadthalle, sondern nahmen die Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat in Papierform entgegen. Auch die notwendigen Beteiligungen und Abstimmungen fanden per Post statt. Möglich machte das ein Passus im „Corona-Pandemie-Gesetz“. Die zwei Anläufe zur regulären Versammlung fielen im Jahr 2020 der Pandemie zum Opfer. Von Mitte November bis Ende Dezember sorgte dies für eine sechswöchige Veranstaltung, erläuterte Jauchmann zu dem nun erfolgten Abschluss des Geschäftsjahres 2019. Dies sei die längste Vertreterversammlung in der Geschichte der Schwabmünchner Raiffeisenbank gewesen, fügte er lächelnd hinzu. „Der persönliche Kontakt aller Beteiligten, genauso wie zu unseren Kunden ist ein wichtiger Teil der Unternehmensphilosophie. So hoffen wir alle auf die Möglichkeit einer Präsenzveranstaltung in diesem Jahr“, sagte er.

Corona: Es sind keine markanten Einbrüche zu erwarten

Die Corona-Pandemie habe sich im einstimmig verabschiedeten Geschäftsbericht nicht ausgewirkt; 2019 stand noch nicht unter dem Einfluss des Virus. „Ich erwarte auch für 2020 keine markanten Einbrüche, da wir den Betrieb in allen Geschäftsstellen aufrechterhalten haben. So verstehen wir den Versorgungsauftrag für unsere Region“, sagte er weiter.

Fünf Prozent Dividende für die Anteilseigner der Raiba Schwabmünchen

Das Bilanzergebnis 2019 steht trotz zu zahlender Negativzinsen an die Bundeszentralbank mit rund 1,5 Millionen Euro nur marginal hinter dem Vorjahresertrag zurück. Ebenso wurde die bisherige Dividende von 5 Prozent für die Anteilseigner beschlossen. Ähnlich wie der Einzelhandel fühle man auch im Bankwesen den Einfluss der Online-Konkurrenz. „Durch unser lokales Geschäftsstellennetz und der Treue unserer Kunden können wir gegen die Direktbanken bestehen“, führte der Vorstandsvorsitzende weiter aus. Dabei müsse die Bank auch auf den Markt reagieren. „Unsere neue Hauptgeschäftsstelle in Untermeitingen ist so ein Beispiel. Das Lechfeld ist durch Wirtschaft, Logistikunternehmen und Bundeswehr ein Zukunftsmarkt“, begründete er den Umzug. So sei das Angebot in der neuen Niederlassung gegenüber der alten Filiale deutlich aufgestockt worden.

Heinrich Hartwig ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Klaus Fichtel, seit über 30 Jahren im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank und seit 2017 dessen Vorsitzender, legte das Amt nieder und schied aus dem Gremium aus. Sein bisheriger Stellvertreter, Heinrich Hartwig, wurde einstimmig als Nachfolger im Amt gewählt. Er gehört dem Aufsichtsrat seit 2004 an. Auf den frei gewordenen Platz im Kontrollgremium rückte der Schwabmünchner Geschäftsmann Michael Großmann nach.

