vor 33 Min.

Raiffeisenbank: Erfolg macht sexy

Viele interessierten sich für die Bilanz der Schwabmünchner Genossenschaft, der es so gut geht wie nie. Einen Wechsel gibt es im Aufsichtsrat.

Von Christian Kruppe

Rappelvoll war es bei der 30. Vertreterversammlung der Schwabmünchner Raiffeisenbank. Kein Wunder, denn Erfolg macht sexy. Die Zahlen, die Günther Wölfle den Genossen präsentierte, waren beeindruckend. „In Sachen Eigenkapital ist das der beste Jahresabschluss, den wir je hatten“, berichtete der Vorstandsvorsitzende. Mehr als 32 Millionen hat das Kreditinstitut bis Ende 2017 erwirtschaftet. Günther Wölfe vergleicht das mit den Zahlen aus dem Jahr 2000, als es der Bank schlecht ging und das Eigenkapital bei knapp fünf Millionen lag. „Diese Entwicklung ist ein Abgesang auf Konzerne. Nur so, als Genossenschaft, ist ein solcher Erfolg möglich“, so Wölfle. Als wichtigen Teil des Erfolgs nannte er auch die Mitarbeiter der Bank: „Die sind unser großes Plus.“

Insgesamt weist das Jahr 2017 eine Bilanzsumme von 321 Millionen Euro aus, eine Steigerung von 14 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Wölfle bezeichnete dabei das Bilanzsummenwachstum nicht als angestrebtes Ziel.

Ein bedeutender Investitionsbereich der Bank sind die sogenannten „nicht betriebsnotwendigen Immobilien“. Dabei hob Wölfle zwei Projekte hervor. Zum einen der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses neben der Untermeitinger Geschäftsstelle. Dort steht der Hebauf bevor. Während in Untermeitingen alles nach Plan verläuft, herrscht beim ehemaligen „Ihr Platz“ in Schwabmünchen Stillstand. Als Ursache sieht Wölfle das extrem lange Genehmigungsverfahren. Erst mithilfe eines Anwalts lag die Baugenehmigung Ende Januar vor, aber es sind mit dem Denkmalschutz noch weitere Gespräche zu führen.

Teilhaber des Erfolges der Raiffeisenbank Schwabmünchen ist auch die Stadt, denn die Bilanz weist auch einen Gewerbesteueranteil von 417000 Euro aus. Aber auch die Anteilseigner dürfen sich freuen. Der Jahresüberschuss beträgt 1,5 Millionen Euro. Davon gehen 310000 Euro in die Rücklagen. Die Restsumme teilt sich in eine sechsprozentige Dividende (rund 186000 Euro) und in eine gesetzlich vorgeschriebene Zuführung in die Rücklagen in Höhe von 1,05 Millionen Euro auf.

Natürlich brachte Wölfle auch die Erweiterung der Bank nach Kleinaitingen und Oberottmarshausen zur Sprache. Dabei zeigte er sich wenig erfreut über die Berichterstattung in unserer Zeitung. „Es gibt keinen Bankenkrieg“, erklärt er dazu. Beide Orte seien „verwaist“ gewesen, erklärt der Vorstandsvorsitzende. Nachdem es aus der Bevölkerung Anfragen an die Bank gab, wurde über die beiden Orte nachgedacht. „Auch der Aufsichtsrat steht hinter der Expansion auf dem Lechfeld“, stärkte dessen Mitglied Bernd Deckbar dem Vorstand den Rücken. Wölfle betont zudem, dass „,man nicht immer nur das Betriebswirtschaftliche, sondern auch die Menschen sehen muss.“ Ziel der Bank sei es, zu sehen, wie sich das Lechfeld weiter stärken lässt. Weiter erklärte er, dass es kartellrechtlich nicht möglich ist, dies mit der Bobinger Raiffeisenbank im Vorfeld zu besprechen. „Wir setzten hier einen wohlüberlegten Schritt gegen das Bankensterben, und das haben wir gern gemacht“, schließt Günther Wölfle das Thema ab. Dafür erntete er viel Applaus, auch von Gerhard Mößner und Rupert Fiehl, den Bürgermeistern der beiden Lechfeldgemeinden. Mit Blick auf das Filialnetz erläuterte Vorstandsmitglied Herbert Jauchmann, dass es auch in Schwabegg weitergehe. Dort laufen schon Gespräche über die Zukunft der dortigen Niederlassung. Inzwischen hat sich auch der Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Bobingen zu den entsprechenden Zeitungsberichten geäußert. Es gebe keinen Bankenkrieg, sagte Vorsitzender Franz Stellinger unserer Zeitung. Er unterstelle auch den Kollegen in Schwabmünchen nicht, einen zu wollen.

Kritisch wurde Wölfe nochmals, als er auf die geplante Fusion der Augustabank mit der Raiba Ostallgäu zu sprechen kam. Bei diesen Plänen vermisst er den Genossenschaftsgedanken und befürchtet, dass dabei die Werte auf der Strecke bleiben. „Ich hoffe, die wissen, was sie tun“, so Wölfle.

Veränderungen gab es in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates der Bank. Der bisherige stell-vertretende Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Deckbar scheidet turnusgemäß aus. Deckbar war insgesamt 27 Jahre im Aufsichtsrat der Raiba Untermeitingen und Schwabmünchen. Ihm folgt die Untermeitingerin Cäcilia Schwartz. Ebenfalls neu im Gremium ist Alexander Haußmann. Da im kommenden Jahr mit Josef Fichtel der aktuelle Aufsichtsratsvorsitzende ausscheiden wird, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, das Organ schon in diesem Jahr um eine weitere Person zu verstärken.

Themen Folgen