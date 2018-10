vor 40 Min.

Raiffeisenbank: Thumm geht in die „Freizeitphase“

Nach 36 Jahren verlässt der Vorstandsvorsitzende die Raiffeisenbank Hiltenfingen, die im Laufe der Jahrzehnte zu „seiner Bank“ wurde

Von Hieronymus Schneider

„Nach 46 Jahren im genossenschaftlichen Bankwesen ist nun mein beruflicher Lebensabschnitt erfüllt, aber das Wort Ruhestand passt nicht so ganz zu mir. Ich nenne es lieber Lebensfreizeitphase, denn ich möchte weder Ruhe haben, noch stehen bleiben“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Hiltenfingen Jürgen Thumm in seiner bewegenden Abschiedsrede im Hiltenfinger Keller und ergänzte: „Nun gibt es endlich die Zeit, um mit der Ehefrau viel zu reisen, beim Wandern und Skilaufen die Natur zu genießen und für Kinder und Enkel da zu sein – sofern sie das wünschen.“

Thumm erinnerte an die Anfänge seiner Banklehre ab 1972 bei der Augusta-Bank in Lechhausen und zählte Tätigkeiten von damals auf, die es in einer modernen Bank schon lange nicht mehr gibt. Zehn Jahre später zog er im Alter von 26 Jahren mit seiner Familie nach Schwabmünchen und wechselte beruflich zur Hiltenfinger Raiffeisenbank. Bereits 1990 wurde Thumm nach Absolvierung von Bankführungsseminaren und erteilter Prokura zu deren Vorstand bestellt. Ein Jahr später wurde der erste Geldautomat im Foyer der Hauptgeschäftsstelle installiert. Ab Oktober 2007 führte Thumm die Raiffeisenbank Hiltenfingen als Vorstandsvorsitzender. „Sie wurde zu meiner Bank und ich durfte dazu beitragen, dass sie sich gut entwickelte. Aber dazu brauchte ich immer einen guten Vorstandskollegen wie früher Lorenz Reiter und jetzt Gerhard Wagner, einen guten Aufsichtsrat und viele gute Mitarbeiter, bei denen ich mich ganz herzlich bedanke“, sagte der scheidende Chef.

Fachliche und menschliche Kompetenz eines Kaufmanns

Aufsichtsratsvorsitzender Ludwig Müller skizzierte in seiner Laudatio auf Thumm die Erfolgsgeschichte der Bank: „Bei seinem Eintritt im Jahr 1982 bestand unsere Bank seit 80 Jahren und die Bilanzsumme betrug umgerechnet 11,5 Millionen Euro. Als er acht Jahre später zum Vorsitzenden berufen wurde, lag die Bilanzsumme schon bei 22,3 Millionen und in seinem letzten Geschäftsbericht wurde die höchste bisherige Bilanz mit 62,7 Millionen Euro vorgelegt. Herr Thumm hinterlässt eine kerngesunde und solide Raiffeisenbank.“ Dieser Erfolg, zu dem auch die Schaffung von 20 Mietwohnungen im ehemaligen Lagerhaus gehört, sei nur durch hohe fachliche und menschliche Kompetenz eines ehrbaren Kaufmanns möglich gewesen, sagte Müller, der Jürgen Thumm 28 Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender begleitete.

Auch Siegfried Drexl, der Marktbereichsleiter des Genossenschaftsverbandes Bayern und dessen Regionaldirektor Werner Schartel würdigten das Schaffen Thumms, „der die Bank authentisch und beschwerdefrei 28 Jahre lang stark im Flow gehalten hat“. Der Fokus auf die Selbstständigkeit der Raiffeisenbank, bei der 55 Prozent der Kunden auch Mitglieder sind und deren Mitarbeiter sehr lange bleiben, schuf Identität und eine Institution für die Dorfgemeinschaft, stellte Drexl fest. Werner Schartel verlieh Jürgen Thumm die Goldene Ehrennadel mit Ehrenurkunde des Deutschen Raiffeisenverbandes für seine 46-jährige verdienstvolle Tätigkeit in der Genossenschaftsorganisation. Bei der Abschiedsfeier waren viele Ehrengäste, darunter die Bürgermeister Kornelius Griebl von Hiltenfingen, Konrad Dobler von Langerringen und Robert Sturm von Ettringen, sowie Gemeindepfarrer Sebastian Kandeth, Kollegen benachbarter Raiffeisenbanken und aus dem Genossenschaftsverband.

Am Ende der stimmungsvollen Abschiedsfeier, die mit dezenter Salonmusik des Belle-Ville-Sextetts begleitet wurde, bedankten sich die Mitarbeiter mit persönlichen Worten bei ihrem Chef und wünschten ihm eine erfüllte Zeit. Das neue Führungsduo mit dem langjährigen Vorstand Gerhard Wagner und dem für Thumm ab Oktober nachrückenden bisherigen Prokuristen Daniel Ries schenkten dem Ehepaar Thumm zusammen mit der gesamten Belegschaft eine Bahnreise nach Hamburg, verbunden mit einem Konzert in der Elbphilharmonie.

