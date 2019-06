vor 52 Min.

Raiffeisenbank wächst im Kundengeschäft

Der Nachfolger von Friedrich Zehn wird vorgestellt. Der Blick in die Zukunft bereitet Sorge.

Die Raiffeisenbank Singoldtal zahlt wie in den Vorjahren eine Dividende von fünf Prozent an die Mitglieder aus. Ungetrübt ist die Freude aber nicht, wie sich bei der Generalversammlung in Hurlach zeigte.

Vorstand Johann Haslinger berichtete über die Entwicklung der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2018. „Sorgen bereitet uns die rückläufige Ertragslage durch das extrem niedrige Zinsniveau. Zudem fordert die Digitalisierung weitere zusätzliche Investitionen.“ Dennoch sei es der Bank gelungen, im Kundengeschäft um 13 Millionen Euro auf 297 Millionen Euro zu wachsen, so Vorstandsmitglied Friedrich Zehn. Beim betreuten Kundenanlagevolumen und beim Kreditvolumen habe das Geldinstitut zugelegt.

Das Eigenkapital der Raiffeisenbank Singoldtal beträgt 15,4 Millionen Euro

Im ordentlichen Betriebsergebnis wurden 1,16 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Bilanzsumme beträgt 161 Millionen Euro. Aus dem Jahresergebnis erhalten die Mitglieder wie in den Vorjahren eine Dividende, und 800000 Euro werden dem Eigenkapital zugeführt, das nach Steuern 15,4 Millionen Euro beträgt, in etwa dem Durchschnitt der bayerischen Genossenschaftsbanken. „Trotz rückläufiger Ertragslage in den nächsten fünf Jahren können aus heutiger Sicht die bankbetrieblichen Erfordernisse eingehalten werden“, sagte Zehn. Nach Ablauf der Wahlzeit wurde Aufsichtsrat Matthias Braun aus Hurlach einstimmig wiedergewählt. Regionaldirektor Anton Kandler vom Genossenschaftsverband Bayern überreichte dem im Vorjahr ausgeschiedenen Franz Filser die Ernennungsurkunde zum Ehrenvorsitzenden.

Anschließend ehrte Anton Kandler den Vorstand Johann Haslinger mit der Silbernen Ehrennadel des Genossenschaftsverbandes Bayern für mehr als 40-jährige Verdienste im Genossenschaftswesen. Die Goldene Ehrennadel des Deutschen Raiffeisenverbands überreichte Anton Kandler an Vorstand Friedrich Zehn für 45-jährige Verdienste im Genossenschaftswesen. Aufsichtsratsvorsitzender Rudolf Jehle verabschiedete Friedrich Zehn nach fast 16-jähriger Tätigkeit als Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Singoldtal und bedankte sich für seinen Einsatz. Friedrich Zehn habe die Bank durch anfangs schwierige Jahre geführt, die Bank geprägt und „maßgeblich zu dem bis heute anhaltenden stetigen Erfolg der Raiffeisenbank Singoldtal beigetragen“. Zehn bedankte sich bei der Generalversammlung besonders beim Aufsichtsrat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und dafür, dass ihm der Aufsichtsrat 2003 vertraut hat, „dass er das kann, was die Bank braucht“. Nach 75 Jahren Raiffeisen, 30 davon war Ehefrau Inge in der Raiffeisenorganisation tätig, zieht es Friedrich und Inge Zehn wieder zurück in ihre fränkische Heimat.

Vorstandsnachfolger ist Markus Gast. Der verheiratete Vater einer Tochter wohnt in Bernbeuren und ist 35 Jahre alt. Er hat knapp 20 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft und ist seit zwei Jahren als Bereichsleiter und Prokurist bei der Bank beschäftigt. Er übernimmt die Aufgabe am 1. Juli. (SZ)