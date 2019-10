00:31 Uhr

Randale im Gymnasium: Polizei hat zwei Verdächtige

In den Toiletten wurden Spiegel zerschlagen und Oberflächen beschmiert.

Ein Oberstufenschüler und ein 19-Jähriger sollen die Täter sein. Sie schweigen zu den Vorwürfen

Von Adrian Bauer

Zerstörte Laptops, von der Decke gerissene Beamer, zerschlagene Spiegel und Blumentöpfe, beschmierte Tafeln und Fenster – 35000 Euro Schaden haben Randalierer Anfang August am Königsbrunner Gymnasium angerichtet. Jetzt haben Spuren und Zeugenhinweise die Ermittler zu zwei dringend tatverdächtigen jungen Männern geführt.

Bei einem der mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Schüler der Oberstufe des Gymnasiums, der zweite ist ein 19-Jähriger aus dem südlichen Landkreis. Nach diversen Zeugenaufrufen liefen einige Hinweise aus der Bevölkerung auf, die die Polizei schrittweise abgearbeitet hat, sagte Artur Dachs, der Leiter der Bobinger Polizeiinspektion. Dabei verdichteten sich die Hinweise, dass die beiden jungen Männer für die Tat verantwortlich sein könnten. Bei einer Hausdurchsuchung wurde ein Musikinstrument bei einem der Männer gefunden, das dieser wohl in der Tatnacht mitgenommen hatte. Der Diebstahl war erst später entdeckt worden.

Die beiden Tatverdächtigen wollten sich bislang nicht zu den Vorwürfen äußern. Welche Motive hinter der Zerstörungswut stecken, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Auch nicht, ob hinter den Schmierereien politische oder (anti-)religiöse Motive stecken. Um die Tat zweifelsfrei nachweisen zu können, wurde jetzt noch ein DNA-Abgleich veranlasst. Einer der Täter hatte sich im Schulhaus verletzt und eine lange Blutspur hinterlassen. Diese Spuren werden nun mit der DNA der Täter verglichen. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Derzeit geht die Polizei eher nicht davon aus, dass es noch weitere Mittäter gibt, die Ermittlungen laufen aber weiter.

Spuren für ein gewaltsames Eindringen hatte die Polizei kurz nach der Tat nicht gefunden. Vieles spricht derzeit dafür, dass die Täter tagsüber in die Schule eindrangen, als dort noch Handwerker, Raumpfleger und Lehrer zugange waren undeinen Notausgang so präpariert haben, dass sie in der Nacht dort ins Schulhaus kamen.

Die Polizei freut sich über den Ermittlungserfolg: Das zeige deutlich, dass solche Taten nicht auf die leichte Schulter genommen würden und Täter nicht davon ausgehen könnten, ungeschoren davonzukommen, sagte Artur Dachs. Neben dem weiteren Strafverfahren kommt auf die jungen Männer und ihre Familien wohl auch noch eine dicke Rechnung zu. Sollten sie vor Gericht der Tat schuldig gesprochen werden, würden ihnen auch die Kosten für die Beseitigung der Schäden in Rechnung gestellt.

Zudem hat das Gymnasium disziplinarische Schritte gegen den tatverdächtigen Oberstufenschüler eingeleitet. Ein Disziplinarausschuss werde sich mit dem Fall befassen, sagte der stellvertretende Schulleiter Volker Täufer. Der junge Mann kann sich dabei von Eltern und Vertrauenslehrern unterstützen lassen. Der Ausschuss kann Maßnahmen bis hin zur Entlassung von der Schule verhängen.

