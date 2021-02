vor 52 Min.

Randalierer schlagen Scheibe an Bobinger Sporthalle ein

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende eine Fensterscheibe an der Sporthalle in der Bobinger Jahnstraße eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Fall von Vandalismus hat es am Wochenende in der Jahnstraße in Bobingen gegeben: An der dortigen Sporthalle haben unbekannte Täter die äußere Scheibe eines doppelt verglasten Fensters eingeschlagen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Passiert ist die Tat in der Zeit zwischen Freitag, 12. Februar, 12 Uhr und Sonntag, 14. Februar, um 13 Uhr. Zeugen sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 melden. (AZ)

