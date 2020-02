23.02.2020

Rangliste: Diese Firmen sind besonders wertvoll für das Gemeinwohl

Gewinne und wirtschaftlicher Erfolg sind das eine. Doch welche im Landkreis Augsburg sind besonders wertvoll für das Gemeinwohl? Ein Ranking liefert Antworten.

Von Maximilian Czysz

Aus Sicht eines Arbeitgebers ist die Rechnung ganz einfach: Erzielt er viel Gewinn, dann ist er erfolgreich. Welche Rolle ein Unternehmen für das Gemeinwohl spielt, wollte die Wirtschaftswoche herausfinden. Sie gab deshalb eine Abstimmung über die „wertvollsten Arbeitgeber“ im Süden von Deutschland in Auftrag. Diese Unternehmen stehen ganz oben auf der Liste und erhielten eine Auszeichnung:

Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen

und Müllermilch, Aretsried

Kreissparkasse Augsburg

Lech-Stahlwerke, Meitingen

Firma Eberle, Schwabmünchen

Trevira, Bobingen

Brauerei Rapp, Kutzenhausen

Rapp, Kutzenhausen VR-Bank

Siegmund, Oberottmarshausen

Metzgerei Reiter, Königsbrunn

An der Umfrage beteiligten sich pro Landkreis mindestens 100 Einwohner, was aber bedeutet: Repräsentativ ist die Umfrage nicht. Denn nur wer sich bemüßigt fühlte, konnte Unternehmen Noten von eins für „ausgezeichnet“ bis sechs für „mir unbekannt/irrelevant für das Gemeinwohl“ geben.

Wer stand zur Wahl?

Zur Auswahl standen mittelständische und große Unternehmen: Im kleinsten Landkreis muss ein Unternehmen mindestens 100 Mitarbeiter zählen, in der größten Stadt mindestens 500, um überhaupt im Ranking aufzutauchen. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Befragten zufällig selbst Mitarbeiter der Unternehmen waren. Bei der Studie ging es laut Wirtschaftswoche darum, wie wichtig Menschen Arbeitgeber in ihrer Region einschätzen.

Auffällig: Ganz vorne mit dabei sind in der deutschlandweit angelegten Auswertung immer auch Krankenhäuser – so wie im Landkreis die Wertachkliniken. In der Umfrage der Stadt Augsburg war es die Uniklinik vor der Feuerwehr und dem Vincentinum. Laut der Wirtschaftswoche landen nicht nur weltbekannte Großunternehmen zwingend vorne in einer Bewertung. Nicht selten schlagen die außerhalb ihres Wirkungskreises unbekannten Kliniken oder Bildungseinrichtungen bekannte Global Player.

