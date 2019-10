vor 44 Min.

Ray Scott tritt bald im Four Corners auf

Der amerikanische Countrysänger kommt am Sonntag nach Untermeitingen. Was die Zuschauer dort erwartet.

Von Uwe Bolten

Nach dem ersten Album im Jahr 2005 ist Ray Scott eine starke Persönlichkeit im Oberhaus der US-amerikanischen Country-Scene. Scott, der sich auf seine Erfolge nicht ausruht, ist von Kreativität angetrieben und für die zahlreichen Fans auf vielen großen Bühnen zu sehen und zu hören.

Ray Scott spielt in Untermeitingen auch Lieder seiner neuen Produktion

Am Sonntag, 27. Oktober, macht er erneut Station im Untermeitinger Four Corners an der Siemensstraße. Ab 20.30 Uhr sind neben seinen großen Erfolgen wie „Drinkin’ Beer“ oder „Those Jeans“, beide beim Streaming Dienst Spotify mehr als zwei Millionen Mal gehört, auch Lieder seiner neuen Produktion „Honky Tonk Hearts“ vom April dieses Jahres zu hören. „Die Produktion ist für all die Musiker, die dunkle Straßen auf und ab fahren und wahrhafte Country-Music zu all den Menschen bringen, die sie lieben“, beschreibt er die EP auf seiner Homepage. Mit tiefer, warmer Stimme überzeugte er das Publikum auch schon mehrfach im Untermeitinger Country-Tempel.

Karten gibt es im Internet unter www.fourcorners.de oder unter der Telefonnummer 08232/904841.

