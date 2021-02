vor 21 Min.

Rechte Terrorzelle: Vor einem Jahr klickten die Handschellen

Plus Vor einem Jahr stand Mickhausen plötzlich bundesweit in den Schlagzeilen: Die Polizei nahm dort den mutmaßlichen Kopf einer rechten Terrorzelle fest. Das ist bislang über den spektakulären Fall bekannt.

Von Maximilian Czysz

Seit dem 14. Februar 2020 sitzt der Mann in Haft. Er soll die Gruppe, die nach ihm benannt ist, koordiniert haben. Der Bundesgeneralanwalt hält die "Gruppe S." für eine höchst gefährliche rechte Terrorzelle, die einen Umsturz in Deutschland geplant haben soll.

Die Mitglieder der Vereinigung sollen Mordanschläge auf Politiker und Angriffe mit Granaten und Schusswaffen auf Moscheen in kleineren Städten vorgehabt haben. Mehrere Kommandos hätten offenbar gleichzeitig in zehn Bundesländern zuschlagen sollen. Das Ziel sei laut Anklage gewesen, Chaos zu verursachen. Die "Gruppe S." hoffte demnach darauf, dass die angegriffenen Muslime zum Gegenschlag ausholen, was wiederum eine Art Bürgerkrieg auslösen und die Gesellschaftsordnung in Deutschland zerstören sollte.

Deutschlands oberster Ankläger hat im Herbst vor dem Oberlandesgericht Stuttgart Anklage gegen insgesamt zwölf Männer erhoben. Das Schriftstück dazu umfasst mehr als 200 Seiten. Jetzt muss der Staatsschutzsenat entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird - wenn ja, dann wird ein Termin für den Prozess gefunden.

Ermittler entdeckten in Mickhausen eine Waffe

Kommt es zum Prozess, dann geht es auch um die Waffen, die vor einem Jahr entdeckt worden waren. Dazu gehörten unter anderem Messer, Schwerter, Äxte und Wurfsterne. Bei dem Mann aus Mickhausen, der frühmorgens von Dutzenden Einsatzkräften überrascht wurde, wurde eine scharfe 9-Millimeter-Pistole der russischen Marke Tokarev gefunden. Die Gruppe soll offenbar auch Geld für ihre Anschlagsserie gesammelt haben. Von rund 50.000 Euro ist die Rede.

Große Prozesse gegen Rechtsextremisten in Deutschland 1 / 7 Zurück Vorwärts Dem Prozess im Mordfall Walter Lübcke gingen zahlreiche Gerichtsverfahren gegen Rechtsextremisten in Deutschland voraus. Wichtige Urteile im Überblick:

Der "Bückeburger Prozess" : 1979 werden erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Rechtsextremisten wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Vier Angeklagte aus dem Umfeld des Hamburger Neonazis Michael Kühnen erhalten wegen Überfällen und Anschlagsplänen zwischen acht und elf Jahre Haft.

"Wehrsportgruppe Hoffmann" : Karl-Heinz Hoffmann, der Gründer der 1980 verbotenen Wehrsportgruppe, wird 1986 wegen verschiedener Delikte zu über neun Jahren Haft verurteilt. Vom Doppelmord an einem jüdischen Verlegerpaar wird er vor dem Nürnberger Schwurgericht jedoch freigesprochen.

Kay Diesner : 1997 wird der Neonazi wegen Mordes an einem Polizisten und versuchten Mordes an einem weiteren Polizisten sowie einem linken Buchhändler zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Lübecker Landgericht wirft ihm «menschenverachtende Verblendung» vor.

"Gruppe Freital" : Das Oberlandesgericht Dresden verhängt 2018 gegen die rechtsextreme «Gruppe Freital» Haftstrafen zwischen vier und zehn Jahren. Die acht Angeklagten werden unter anderem wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung und versuchten Mordes verurteilt.

NSU-Prozess : Die Rechtsterroristin Beate Zschäpe wird 2018 wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Über fünf Jahre wurden am Oberlandesgericht München die rassistischen Morde des sogenannten «Nationalsozialistischen Untergrunds» (NSU) zwischen 2000 und 2006 sowie der Mord an einer Polizistin verhandelt.

Anschlag von Halle: Voraussichtlich ab Juli 2020 muss sich Stephan B. nach dem versuchten Anschlag auf eine Synagoge und dem Mord an zwei Menschen vor dem Oberlandesgericht Naumburg verantworten. B. hatte im Oktober 2019 versucht, in der Synagoge ein Blutbad unter den dort versammelten Gläubigen anzurichten. (dpa)

Aufgeflogen ist die Gruppe offenbar durch einen V-Mann des LKA Baden-Württemberg. Er hatte die Mitglieder, die überwiegend auch zu rechtsextremen Bürgerwehren gehörten, bespitzelt. Im September 2019 schlug er zum ersten Mal Alarm. Er erkannte, dass sich mehrere Männer zu einer Terrorgruppe zusammengeschlossen hatten. Eine Woche vor der Razzia gab es in Minden in Nordrhein-Westfalen ein geheimes Treffen, das ausgehorcht wurde – daraufhin kam es zur groß angelegten Razzia in 13 Orten in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.

Im Ort ganz unauffällig

Der mutmaßliche Kopf der Gruppe ist nach Medienrecherchen neunmal vorbestraft - unter anderem wegen Betrug, Erpressung und Missbrauch von Titeln. In Mickhausen lebte "Teutonico", wie er sich im Internet nannte, unauffällig. Er netzwerkte aber im Internet fleißig mit Neonazis, Bürgerwehren und "Heimatschutz"-Gruppen. Gesehen wurde er im Ort, wenn er mit seinen Hunden spazieren ging.

Mit den direkten Nachbarn soll es hin und wieder Streit gegeben haben. Gesprächsthema ist der mutmaßliche Rädelsführer der Terrorgruppe bis heute geblieben. "Viele fragen sich: Wie kann es sein, dass man von so jemanden nichts zu sehen und zu hören bekommen hat?", sagt Bürgermeister Mirko Kujath.

