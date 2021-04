vor 16 Min.

Rechtswidrige Tempolimits: 50er-Regel an der Westumgehung wackelt

Plus Über das Tempolimit auf der Königsbrunner Westumgehung wird seit Jahren leidenschaftlich diskutiert. Jetzt zeigt sich, dass es rechtlich nicht haltbar ist.

Von Adrian Bauer

Im Jahr 2015 hat der Königsbrunner Stadtrat entschieden, dass auf der Wertachstraße zwischen Augsburger Straße und dem Jongleur-Kreisverkehr nur noch Tempo 50 statt 70 gelten soll. Diese Entscheidung wurde über die Jahren immer wieder von Stadträten kritisiert. Auf Betreiben von einem von ihnen, BbK-Stadtrat Peter Sommer, hat sich nun die Rechtsaufsicht des Landratsamtes mit dem Fall beschäftigt. Ergebnis: Die Lösung in Königsbrunn widerspricht der Straßenverkehrsordnung. Gleiches gilt für die Verlängerung der Tempo-30-Zone in der Blumenallee, die im Norden des Altenheims bis zum Kreisverkehr an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße ausgedehnt worden war. Der Stadtrat hat sich am Dienstagabend mit dem Thema befasst.

