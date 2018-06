vor 38 Min.

Regenschirme unerwünscht

Bereits zum zweiten mal finden in Schwabmünchen die Gartentage statt. Und es ist mehr geboten als bei der Premiere

Von Christian Kruppe

Gartenmessen, oder wie in Schwabmünchen genannt, Gartentage sind im Trend. Meist finden sie in Schlössern oder Gutshöfen statt. Schwabmünchen kann ein solches Umfeld nicht bieten, hat aber einen anderen, mindestens genauso attraktiven, Trumpf: den Luitpoldpark. Inmitten der „Perle der Stadt“ finden am kommenden Wochenende zum zweiten Mal die „Schwabmünchner Gartentage“ statt. Gemeinsam mit dem Verschönerungsverein Schwabmünchen organisiert der Messeprofi Eberhard Fetzer die Gartentage. Nachdem die Premiere im Vorjahr als durchaus gelungen bezeichnet werden konnte, liegt die Messlatte in diesem Jahr höher. Mehr und unterschiedliche Aussteller war der größte Wunsch der Besucher. Dies scheint in diesem Jahr zu gelingen. „Wir haben rund 60 Aussteller dabei“, berichtet Eberhard Fetzer. Das kommt auch beim Verschönerungsverein an. „Das wären fast doppelt so viele wie im Vorjahr“, freut sich dessen Vorsitzender Heinz Schwarzenbacher. Dieser besucht selbst viele Gartenmessen und möchte sie in Schwabmünchen etablieren. Da gehört, neben Ausstellern, die den Wünschen der Gäste entsprechen, auch ein wenig mehr außen herum dazu. Daher hat der Verschönerungsverein noch ein kleines „Zuckerl“ organisiert. Gast am Wochenende werden die Schlepperfreunde aus Wehringen sein, die ihre tollen Gefährte in und um das Messegelände ausstellen.

Organisatoren hoffen auf gutes Wetter

Einzig das Wetter könnte so einem Erfolg einen Strich durch die Rechnung machen. „Wir haben deutlich mehr Aussteller, vor allem einige neue Gewerke und auch ein erweitertes Angebot im Floristikbereich. Am meisten freut mich, dass es mehr Aussteller aus der Region sind, die mitmachen. Jetzt muss nur noch das Wetter passen“, hofft Eberhard Fetzer. Als gutes Zeichen, vor allem für die Zukunft, wertet der Veranstalter, dass nun mehr Aussteller mitmachen. „Dass eine solche Veranstaltung bei der Premiere gleich rentabel ist, ist nicht reell. Aber nach zwei, drei Jahren muss es passen“, erklärt Fetzer. Passt in diesem Jahr alles, dann haben die Gartentage in Schwabmünchen auch weiterhin eine Zukunft.

Wir haben fünfmal zwei Karten für die Gartentage verlost. Die Gewinner: Gabi Dieminger, Reinhartshausen, Daniela Kutschker, Königsbrunn, Bernhard Schmid, Wehringen, Regina Kick, Schwabmünchen, Gisela Maywald, Schwabmünchen. Sie können die Karten an der Kasse abholen.

Öffnungszeiten Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr, Eintritt 5 Euro, Kinder bis 14 in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt.

