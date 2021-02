06:00 Uhr

Regierung antwortet Untermeitingerin auf Brandbrief wegen Chaos bei FFP2-Masken

In der neuen Apotheke im Ärztehaus Untermeitingen haben (von rechts) Eva Etzel und ihre Kolleginnen Christl Gellert, Verena Schulz, Wicky Jenisch und Simone Sdzuj genügend Platz für diskrete Kundenberatung.

Plus Im Ärger um fehlende FFP2-Masken schrieb eine Apothekerin aus Untermeitingen einen Brandbrief an Jens Spahn. Die Antwort ist ernüchternd.

Von Felicitas Lachmayr

Im Ärger um fehlende FFP2-Masken hat Verena Schulz Mitte Dezember einen Brandbrief an Gesundheitsminister Jens Spahn geschrieben. Sie arbeitet in der Apotheke im Lechfeld in Untermeitingen und erlebt die Probleme bei der Verteilung der kostenlosen Masken jeden Tag mit. "Die Kunden sind verunsichert, und viele wissen nicht, dass sie Anspruch auf die Masken haben", sagt Schulz. "Wir müssen viel aufklären und beschwichtigen."

Doch bei der Regierung stieß das offenbar auf taube Ohren. Denn inzwischen hat Schulz eine Antwort auf ihren Brandbrief erhalten und die fällt ernüchternd aus: "Niemand hat sich die Mühe gemacht, auf meine Fragen und Kritikpunkte einzugehen", sagt die 42-Jährige. Stattdessen bekam sie ein vorgefertigtes Schreiben, das vermutlich von einem Mitarbeiter verfasst worden war.

Untermeitinger Apothekerin kritisiert kurze Vorbereitungszeit

Spahn selbst habe auf ihren Brief nicht reagiert. In dem allgemeinen Schreiben werde sich auch nicht entschuldigt oder um Verzeihung gebeten, sondern lediglich darauf hingewiesen, dass man Verständnis für die Situation habe. In ihrem Brandbrief bezeichnete Schulz die Situation schlicht als "Chaos". Sie ging auf die schwierige Beschaffung der Masken ein und kritisierte die kurze Vorbereitungszeit.

Eine Apothekerin aus Untermeitingen hat in einem Brandbrief an Gesundheitsminister Jens Spahn auf die Probleme bei der Verteilung der kostenlosen FFP2-Masken hingewiesen. Die Antwort der Regierung war ernüchternd. Bild: Michael Sohn, dpa (Archivfoto)

Die Apotheken hatten nach der Mitteilung der Regierung im Dezember nur wenige Tage Zeit, um die Verteilung der drei kostenlosen Masken an Risikopatienten zu organisieren. Das führte dazu, dass Senioren und chronisch Kranke vor den Apotheken teils Schlange standen und am Ende doch leer ausgingen.

Mit ihrem Brandbrief wollte Schulz darauf aufmerksam machen. Sie lud Spahn auch dazu ein, mit den verängstigten und verunsicherten Kunden zu diskutieren. Ihr Rat an den Gesundheitsminister: "Bitte erst nachdenken, dann handeln." Zudem appellierte sie, die Corona-Situation nicht schwieriger zu machen, als sie ohnehin schon sei.

Apothekerin sagt: "Da läuft etwas gewaltig schief"

Mit ihrer Kritik ist Schulz nicht allein. Auch andere Kollegen hätten sich an das Gesundheitsministerium gewandt und seien mit einem vorgefertigten Schreiben abgespeist worden. Die Probleme in den Apotheken vor Ort löst das nicht. "Teilweise erhalten Menschen eine Berechtigung auf kostenlose Masken, obwohl sie sie nicht benötigen", sagt Schulz.

So würden dreijährige Kinder einen Berechtigungsschein erhalten, weil sie einen bronchialen Infekt hatten und die Krankenkassen schlicht das Alter nicht weitergeben dürfen. Hingegen würden andere, die die Masken dringend brauchen, immer noch warten oder nichts von ihrer Berechtigung wissen. "Da läuft etwas gewaltig schief", sagt Schulz.

Ihr Brandbrief an Gesundheitsminister Spahn änderte daran nichts. "Natürlich habe ich gehofft, dass er darauf reagiert, aber das war offenbar vergeblich", sagt Schulz. Ob sie es noch einmal versuchen will? "Momentan fehlt mir dafür einfach die Energie", sagt die Apothekerin.

Auch bei der Maskenverteilung über die Gemeinden läuft einiges schief

Nicht nur in den Apotheken ist die Verteilung der kostenlosen FFP2-Masken mit Problemen verbunden. Auch bei der Vergabe über die Gemeinden lief einiges schief. In vielen Rathäusern im Landkreis stapelten sich kistenweise Schutzmasken, die kostenlos an pflegende Angehörige und Bedürftige verteilt werden sollten. Der Grund: Viele Berechtigte wussten nicht, dass sie Masken abholen können. Wegen des Datenschutzes erhielten die Gemeinden aber auch nicht deren Adressen, um die Masken zu verschicken.

Am Donnerstag hat der Landkreis schließlich reagiert. Die übrig gebliebenen Masken sollen in den kommenden Tagen eingesammelt und in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Augsburg-Land und dem Bezirk Schwaben an Bedürftige verschickt werden.

Pflegende Angehörige, die unter Vorlage des Schreibens der Pflegekasse mit Feststellung des Pflegegrades des Pflegebedürftigen einen Anspruch auf drei FFP2-Masken haben, können sich über die E-Mail-Adresse info.corona@LRA-a.bayern.de direkt an das Landratsamt wenden und bekommen ihre Masken zugesandt.

