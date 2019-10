06:30 Uhr

Regionale Videos im weltweiten Netz

Die Königsbrunnerin Carina Tuffentsammer ist als Vloggerin in der ganzen Region unterwegs und präsentiert Firmen. Was sich hinter dem Begriff verbirgt.

Von Marion Kehlenbach

Im Hauptberuf ist Carina Tuffentsammer Sozialversicherungsfachangestellte bei einer Krankenkasse. Das hört sich nach einem bodenständigen Beruf mit viel Papierkram an. Nebenberuflich ist die Königsbrunnerin Vloggerin, und da wollten wir dann doch mal nachfragen: „Und was machen Sie da so?“

Das Wort Vlog setzt sich aus den Begriffen Video und Blog zusammen, erklärt Tuffentsammer. Im Gegensatz zum gängigen Blogger, der seine Interneteinträge in Form von Texten verbreitet, stellt ein Vlogger Videos ins Netz. Carina Tuffentsammer dreht in erster Linie Imagefilme für Augsburger Firmen. Die Regionalität ist ihr dabei ganz wichtig, betont sie, sowohl bei ihren Kunden als auch bei ihren Followern – also den Menschen, die regelmäßig über ihre Aktivitäten im Internet informiert werden.

Follower dazukaufen will die Königsbrunnerin nicht

Es wäre ein leichtes, Follower dazuzukaufen. Doch es nütze ihren Kunden nichts, wenn Menschen in Berlin oder sonst wo sich die Imagefilme anschauen, gibt Tuffentsammer zu bedenken: „Das bringt nichts für die Kunden und nichts für die Follower.“ Tuffentsammer will Unternehmen in der Region vorstellen. Mal ist es ein Autohaus, dann ein Restaurant oder ein Kosmetikstudio.

Die 31-Jährige holt ihr Smartphone heraus und ruft den Imagefilm für das Autohaus auf: Zusammen mit dem Geschäftsführer geht sie durch die Ausstellung und Werkstatt, stellt Fragen zu dem Unternehmen, die der Geschäftsführer wie in einem zufälligen Gespräch beantwortet. So erfährt der Zuschauer viele Hintergründe über die Firma. Doch was wie eher beiläufig wirkt, ist akribisch vorbereitet. Tuffentsammer schreibt vorher ein Skript über den Ablauf und das Gespräch. Gemeinsam mit einem Kameramann besucht sie vor dem Dreh den Kunden, spricht alles durch. Anschließend wird das Filmmaterial geschnitten, mit Musik unterlegt und dann müssen noch firmenspezifische Besonderheiten berücksichtig werden.

Auswendig gelernter Text wirkt nicht authentisch

Beim Autohaus beispielsweise gibt es Vorschriften, wie die Marke und Logo präsentiert werden müssen. Der fertige Film ist dann auf Facebook und Instagram sowie auf der Homepage des Unternehmens zu sehen. Einmal musste die Vloggerin einen Dreh abbrechen, weil die Gesprächspartnerin den Text auswendig gelernt hatte. Das wirkte dann nicht authentisch und man habe am nächsten Tag einen Neustart gemacht.

Angefangen hat alles eher zufällig bei einem Brunch, zu dem Tuffentsammer eingeladen war. Die Gastgeberin fragte, ob man nicht ein Livevideo auf Facebook stellen könne. Das hat Carina Tuffentsammer dann so bravourös gemeistert, dass prompt die Frage eines Friseursalons folgte, ob sie nicht auch einmal über dieses Geschäft berichten könnte. Seit einem Jahr ist die Köngisbrunnerin als Vloggerin nebenberuflich selbstständig, und sie nimmt nur Aufträge von Unternehmen an, von denen sie auch überzeugt ist. „Ich habe keinen Druck, das muss schon passen. Was ich präsentiere, dafür stehe ich auch.“

Carina Tuffentsammer organisiert die Messe Ästhetica mit

Carina Tuffentsammer ist in Königsbrunn aufgewachsen, hat das Gymnasium besucht und lebt noch immer hier – theoretisch. Praktisch pendelt sie fast täglich von ihrem Arbeitsplatz in Augsburg zu ihrem Büro nach Affing, das sie gemeinsam mit Grafiker Marcel Klemm betreibt. Am Wochenende wird bei den Firmen gedreht.

Aktuell bereiten Klemm und Tuffentsammer gerade zum zweiten Mal die „Ästhetica“ vor, eine Messe für Business, Lifestyle und Ästhetik, wie es in der Ankündigung heißt. Die Messe findet am Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 18 Uhr im Augsburger Hotel Drei Mohren statt. Zusätzlich zu den Ausstellern gibt es dort Workshops und Vorträge zu Themen wie „Körperliche Auswirkungen durch digitalen Stress“, „Perfekt gekleidet im Job“ und vieles mehr. Ganz schön viel, was Carina Tuffentsammer da auf die Beine stellt. Da erübrigt sich wohl die Frage nach einem Hobby. Ja, bestätigt sie und lacht. „Das hier ist mein Hobby“, sagt sie und macht dabei eine ausladende Handbewegung zu den ganzen Prospektstapeln und Plakaten, die für die Ästhetica gedruckt wurden. Die zusätzliche Arbeit ist ihr trotzdem mehr Freude als Last. Plant sie denn, ihren Nebenberuf zum Hauptberuf zu machen? Auf keinen Fall, kommt die prompte Antwort: „Bei der Krankenkasse arbeite ich in einem tollen Team mit netten Kollegen und habe einen festen Arbeitsplatz – das schmeißt man doch nicht weg.“

