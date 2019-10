19.10.2019

Reichen acht Fragen als Arbeitsnachweis?

Die 13 ehrenamtlichen Referenten des Stadtrats sollen auf ihren Gebieten Mittler zwischen Rat, Bürgern und Verwaltung sein. Ob dieses System funktioniert, wurde erst jetzt überprüft. Dafür gibt es teils harsche Kritik

Von Adrian Bauer

Braucht der Königsbrunner Stadtrat ehrenamtliche Referenten? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Räte in ihrer aktuellen Sitzung. 13 Mitglieder des Rats engagieren sich mehr oder weniger öffentlichkeitswirksam für verschiedenste Themen von der Umwelt, über den Verkehr, die Stadtentwicklung, die Kultur, den Sport bis zur Behindertenarbeit. Jetzt bekamen alle Referenten einen Fragebogen geschickt, auf dem sie ihre eigene Arbeit bewerten sollten. Die weitgehend positiven Rückmeldungen kamen nicht bei allen Kollegen gut an.

Kritik kam speziell von der SPD. Dort hatte man schon seit Jahren gefordert zu überprüfen, ob sich das System bewährt habe oder ob doch Beiräte die bessere Wahl für die Stadt seien. „Passiert ist nahezu nichts“, sagte Wolfgang Peitzsch: „Und ich finde es frech zu sagen, dass wir die Debatte über die Geschäftsordnung für den nächsten Rat vorbereiten.“

Auch mit der Art und Weise der Befragung war Peitzsch nicht einverstanden. Dass die Referenten selbst bewerten sollen, ob ihre Arbeit sinnvoll sei, sei eine interessante Fragestellung. Er wunderte sich auch über die Rückmeldung, dass 64 Prozent der Referenten Kompetenzteams in ihrem Ressort gebildet hätten: „Ich tue mich schwer, auf diese Zahl zu kommen.“ Zudem kritisierte Peitzsch, dass weder Vertreter der Gruppen, um die sich die Referenten kümmern sollten, befragt wurden noch alle Stadträte. „Ich hätte mir gewünscht, dass gefragt wird, ob dieses System das einzige ist, das die Stadt Königsbrunn weiterbringt. So versucht man, den Status quo schon für den nächsten Stadtrat festzuschreiben.“

Auch Kulturreferent Christian Toth (FDP/BF) kritisierte den späten Zeitpunkt der Evaluation. Man habe nach einem Jahr das System überprüfen wollen. 2017 wurde kurz über das Thema gesprochen, als er eine Veranstaltungsreihe namens „Kulturreferent Christian Toth lädt ein“ starten wollte. Dann tauchte es bis zur vorliegenden Diskussion wieder nicht mehr auf. Dem Bürgermeister warf er vor, den Referenten wissentlich in den Rücken gefallen zu sein. Man werde ja sehen, ob der neu gewählte Rat das System 2020 wieder in die Geschäftsordnung aufnehme.

Bildungsreferentin Ingrid Gärtner (CSU) sagte, eine aussagekräftige Evaluation sei sehr aufwendig. Sie verstehe die jetzige Befragung als Anfang eines Prozesses. Die Verwaltung decke viele Aufgabenfelder ab, manches bleibe dabei eben auf der Strecke. Andrea Collisi ( SPD) unterstützte die Idee für weitere Befragungen.

Mehrere Referenten kritisierten den Umgang der Stadtverwaltung mit ihnen. Christian Toth führte an, dass er zuletzt an vielen Entscheidungsprozessen im Kulturbereich nicht mehr beteiligt wurde und forderte den Bürgermeister auf, darauf hinzuwirken, dass man die Wahlperiode in dieser Hinsicht noch anständig zu Ende bringen könne. Verkehrsreferent Jürgen Raab (Freie Wähler) wunderte sich, dass er bei dem Gutachten zur Zukunft des Straßenverkehrs überhaupt nicht eingebunden wurde. Alwin Jung (Grüne), Referent für Stadtentwicklung, befürwortete die Rolle der Referenten als Mittler zwischen Bürgern und Stadtrat. Er ärgerte sich aber, dass der Bürgermeister eine weitere Folge der Gespräche zur Stadtentwicklung verhindert habe, die er gemeinsam mit Werner Lohmann organisiert hatte.

Bürgermeister Franz Feigl erwiderte, die Entscheidung gegen die Veranstaltung sei gefallen, weil aufgrund der Fülle an Bürgerbeteiligungen zuletzt der Besuch arg nachgelassen habe. Man habe am 13. November noch die Bürgerversammlung, zuletzt wurden die „Gespräche mit dem Stadtrat“ abgeschlossen. Ein Problem sei, dass die Referenten vor der laufenden Wahlperiode gar nicht beteiligt wurden, daher müsse sich das Zusammenspiel mit der Verwaltung einspielen. Es liege aber auch an den Referenten selbst, sich mit den zuständigen Mitarbeitern der Stadt abzusprechen, sagte Feigl: „Wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und wartet, dass die anderen auf einen zukommen, klappt das sehr wahrscheinlich nicht.“

Die Kritik an dem späten Zeitpunkt der Überprüfung sehe er ein, sagte Feigl. Die Referenten hätten aber alle ihre Arbeit fortsetzen wollen. Daher habe er keinen akuten Handlungsbedarf gesehen.

