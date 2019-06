00:32 Uhr

Reife Tomaten und gesunde Äpfel

Referentin Christine Mohn (Zweite von links) kam in den Inhofstadl nach Untermeitingen zu einem Vortrag „Gesund + Vital bis ins hohe Alter“. Organisiert wurde die Veranstaltung durch (von links) Frauen-Union-Kreisvorsitzende Marion Kehlenbach, FU-Vorsitzende Wertach, Jacqueline Staudacher und Manfred Salz, Vorsitzender der Kreis-Senioren Union.

Ein Vortrag für Senioren zum Thema Lebensmittel

Warum werden die untersten Tomaten zuerst reif und warum muss man mehr als einen Apfel essen, um den Arzt fernzu- halten? Die Antwort auf diese und mehr Fragen hatte Referentin Christine Mohn. Die Beraterin für Gesundheit, Ernährung und Prävention kam für einen Vortrag „Gesund + Vital bis ins hohe Alter“ in den Imhofstadl nach Untermeitingen. Veranstaltet hatten diesen die Kreis-Senioren-Union sowie die Frauen-Union-Verbände Landkreis Augsburg und Wertach.

Studien zeigen, dass Äpfel in der Zeit von 1997 bis 2003 rund 65 Prozent ihrer Nährstoffe eingebüßt haben, war von Mohn zu erfahren. Danach gebe es keine belegbaren Studien mehr. Da liegt der Schluss nahe, dass der Nährstoffgehalt von Äpfeln noch weiter gesunken ist und der angelsächsische Spruch „an apple a day keeps the doctor away“ nicht mehr gilt.

Bei Tomaten wurde im gleichen Zeitraum ein Nährstoffrückgang von 40 Prozent nachgewiesen. Mohn zeigte ein Foto mit Tomaten im Gewächshaus: Die oberen Früchte waren grün, die unteren rot. Im Freien ist es genau anders- herum, da reifen die oberen Tomaten vom Sonnenlicht zuerst. „Aber hier wurden die Tomaten begast, damit sie schneller reifen“, sagte Mohn. Verständlich, dass Früchte mit künstlichem und schnellerem Reifungsprozess weniger Nährstoffe bilden. Mohn hatte noch weitere Beispiele und ging auch auf die übermäßige Verarbeitung von Palmöl ein. Der Anstieg in den vergangenen 30 Jahren betrug 700 Prozent. Und wie kann man sich gesund ernähren? Über einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt mit viel Gemüse und wenig Fleisch und Zucker. Und es sei nie zu spät, auf seine Ernährung zu achten, sagte Mohn den über 40 Senioren, die an diesem Nachmittag den Vortrag hörten, denn die Zellstruktur ändere sich sekündlich. (SZ)

