Rekord: 40 Tonnen Hilfsgüter für Rumänien

Die Helfer der Rumänienhilfe Stauden um Martin Böck (Dritter von rechts) hatten am Sammeltag in Langenneufnach wieder alle Hände voll zu tun.

Transport aus den Stauden startet diesen Freitag. Zehn Helfer machen sich auf den Weg

Von Walter Kleber

Einen solchen Ansturm hatte es beim Sammeltag der Rumänienhilfe Stauden in den zurückliegenden 30 Jahren noch nie gegeben. Schon ab dem frühen Morgen wurde das Betriebsgelände der Firma Topstar im Langenneufnacher Gewerbegebiet regelrecht gestürmt. Mit 25 Tonnen Hilfsgütern – so der Durchschnitt der letzten Jahre – hatte Vorsitzender Martin Böck gerechnet. Am Ende waren es über 40 Tonnen, die heuer angeliefert wurden.

Unzählige Fahrzeuge mit Anhängern und Fuhrwerke aller Art – vom Traktorgespann bis hin zu einem vollgepackten Pferdeanhänger – sorgten auf der Zufahrtsstraße zum Ladehof und auf dem Gelände zeitweise für Staus. Im Nu war die große Freifläche vor der Halle meterhoch mit Kartons, Kisten und Säcken vollgestellt. Weil die Ladekapazität der beiden bereitgestellten Lastwagen nicht ausreichte, mussten kurzfristig zwei weitere Sattelauflieger organisiert werden.

Den Grund für den Rekord-Sammeltag sieht Martin Böck vor allem in den Begleiterscheinungen der anhaltenden Corona-Pandemie: „Die Leute hatten seit dem Frühjahr viel Zeit, ihre Keller, Dachböden, Speicher und Kleiderschränke zu entrümpeln. Dabei ist jede Menge Sammelgut für die Rumänienhilfe Stauden zusammengekommen – zum Wegwerfen zu schade, für hilfsbedürftige Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, aber ein Geschenk.“ Zudem wurde der jährliche Sammeltermin – ebenfalls coronabedingt – vom April in den Spätsommer verlegt. Dass auch knapp 60 Fahrräder – weitaus mehr als in den vergangenen Jahren – mit auf die Reise auf den Balkan gehen, hat indes einen anderen Grund: Sie sind vermutlich Überbleibsel des anhaltenden E-Bike-Booms. Die alten Drahtesel haben ausgedient.

Karton um Karton, Sack um Sack wurden von den fleißigen Helfern der Hilfsorganisation gesichtet, sortiert und unverzüglich in den bereitstehenden Sattelzügen verstaut: noch gut erhaltene Kleidung, Bettwäsche und sonstige Hilfsgüter des täglichen Bedarfs – Spielwaren, Kuscheltiere, Bastelmaterial, Kinderwagen und Rollstühle.

Jetzt läuft der Countdown: Am Freitag machen sich zwei bis unters Dach voll beladene Sattelzüge und ein Begleitfahrzeug von Langenneufnach aus auf den über 1800 Kilometer langen Weg über die Karpaten in das ehemalige Ostblockland. Zwei weitere Sattelzüge werden von Helfern der Caritas im rumänischen Satu Mare in den Stauden abgeholt.

Vor Ort wird die Verteilung der Hilfsgüter unter der Leitung von Martin Böck (Langenneufnach) und Thomas Maidorn (Aichen) koordiniert. Zu ihrem Team gehören heuer insgesamt zehn Helfer. Die Rumänienhilfe Stauden wurde 2011 mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet.

