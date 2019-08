16:57 Uhr

Rekordbesuch bei der italienischen Nacht

Die Untermeitinger „Plaza Imhofia“ wird bei bestem Wetter von den Besuchern gestürmt wie nie. Das wichtigste Erfolgskriterium der Jungen Union trägt einen Teil dazu bei.

Von Hieronymus Schneider

Das wichtigste Erfolgskriterium für die traditionelle italienische Nacht der Jungen Union (JU) Untermeitingen ist das Wetter. „Wenn das nicht passt, sind all die wochenlangen Vorbereitungen vergebens“, sagt der JU-Vorsitzende Benjamin Schießler bei seiner Premiere als Cheforganisator. Doch Neuland ist für ihn diese italienische Nacht nicht, er ist seit Jahren im Team dabei und kann auf bewährte Mitstreiter zählen.

Dazu zählt immer noch auch der amtierende Bürgermeister Simon Schropp, der diese Veranstaltung vor etwa 25 Jahren ins Leben rief. Nach dem kühlen Samstag strahlte die Sonne den ganzen Sonntag vom Himmel und so war zur Eröffnung um 18 Uhr der Rathausplatz sowohl von der Dekoration mit den Fahnen in grün-weiß-rot, als auch von „O Sole mio“ in eine wahrhaft italienische Piazza verwandelt worden. Bei diesen Voraussetzungen war es kein Wunder, dass die Plätze schnell belegt waren und sich vor der Getränkeausgabe und den Essensständen lange Warteschlangen bildeten. „Wir haben zwar keine genauen Zahlen, aber gefühlt sind es heute so viele Menschen wie noch nie“, sagte Benjamin Schießler beeindruckt. Damit dürfte man der 2000-Besucher-Marke zumindest nahe gekommen sein.

Notte Italiana: Duft von Pasta und Pizza in Untermeitingen

Die „Notte Italiana“ verlief nach bewährtem Rezept. Der Duft von Pasta und Pizza erfüllte die Atmosphäre und der aus Südtirol importierte Wein fand ebenso reißenden Absatz wie die ofenfrischen Pizzasorten. Bei den von der Jungen Union selbst zubereiteten Nudelsorten gab es als Neuheit Gnocchi mit Gorgonzola oder Blattspinat. Aber auch auf die Klassiker Spaghetti mit Tomatensoße und Lasagne wurde nicht verzichtet.

Aus dem Sitzungssaal kam nur Käse, sogar der große Sitzungssaal im Rathaus wurde zur Zubereitung der herrlichen Käseplatten genutzt. Auf dem runden Tisch des Gemeinderats gab es nichts als Käse, aber besonders lecker angerichtet. Für die süßen Nachspeisen sorgte die Bäckerei Immel mit ihrem Stand für Kuchen und Torten. Natürlich durfte auch ein Eisstand nicht fehlen und als Besonderheit gab es, wohl eigens für die Junge Union, auch ein schwarzes Eis mit Kokosraspeln oder Mandeln oben drauf.

Musica Ribelle spielen auf dem Rathausplatz in Untermeitingen

Die Kinder erfreuten sich mit Wasserspielen am Springbrunnen vor dem Rathaus, während die Erwachsenen die wahrhaft italienischen Momente, genoss. Die Band Musica Ribelle aus München gehört zum festen Bestandteil, welche dieses Fest so typisch italienisch macht. Frontsängerin Carolina Santillo sowie die beiden Gitarristen und Sänger Massimiliano Donati und Rocco Sferruzza erfreuten das Publikum mit Klassikern wie „Centro di Mare“ oder „Susanna“, aber auch mit hierzulande weniger bekannten italienischen Hits. Für den guten Sound sorgten Franceso Alagno an der Bassgitarre, Benny Kottmair am Key-Board und Jens Freyberg am Schlagzeug.

Die Band Musica Ribelle sorgte für wahrhaft italienische Momente. Bild: Hieronymus Schneider

Anfangs tanzten die Kinder auf der kleinen Holzbodenfläche vor der Bühne. Doch je später der Abend wurde, desto mehr Tanzpaare gesellten sich dazu. Die romantischsten Stunden begannen bei Einbruch der Dunkelheit unter dem beleuchteten Riesenfallschirm und vor der malerischen Fassade des Hauses Imhof bis kurz vor Mitternacht.

Mit dem Lied „Grazie di esistere“ (Danke, dass du da bist) von Eros Ramazzotti klang diese wahrhaft italienische Nacht aus. Der Wein und das Essen waren nahezu ausverkauft und bei der Jungen Union gab es nur zufriedene Gesichter.

Hier geht es zur Bildergalerie der italienischen Nacht: