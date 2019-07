11:07 Uhr

Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Er musste in die Uniklinik gebracht werden.

Der 53-jährige Rennradfahrer fuhr aus unbekannter Ursache in der Hardtstraße in Reinhartshofen auf ein am rechten Straßenrand geparktes Auto auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste nach der Erstversorgung des Rettungsdienstes vor Ort mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen werden.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Ersthelfer am Unfallort kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich um den Verletzten, berichtet die Polizei. Sie leisteten professionell Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Mannes liegen keine weiteren Infos vor. (SZ)

