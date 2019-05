vor 25 Min.

Repair-Café feiert Jubiläum

Das nächste Repair-Café findet am Samstag, 1. Juni, von 14 bis 16.30 Uhr im Pfarrzentrum Schwabmünchen statt.

Defekte Gegenstände in Schwabmünchen reparieren und verstehen lernen - am Samstag ist die nächste Gelegenheit.

Samstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr. Geschäftiges Treiben belebt das Erdgeschoss des Schwabmünchner Pfarrzentrums. Menschen tragen Kaffeemaschinen, Smartphones, Toaster und Kleidungsstücke in die verschiedenen Räume. Was im ersten Moment wie ein Flohmarkt wirkt, ist Teil einer vereinsübergreifenden Initiative. Unter dem Motto „Wegwerfen? Denkste!“ organisieren der Bund Naturschutz und die Kolpingsfamilie seit fünf Jahren das Repair-Café in Schwabmünchen.

Ziel der Initiative ist es, defekte Gegenstände wieder zu reparieren und ihnen ein zweites Leben zu schenken. Die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer kümmern sich um die verschiedensten Fachbereiche. Neben einer Nähwerkstatt für Kleidungsstücke und einer Fahrradwerkstatt gibt es ebenso eine Elektroabteilung, die sich defekten elektronischen Kleingeräten annimmt.

Repair-Café in Schwabmünchen findet viermal im Jahr statt

Das Konzept kommt an. Die vier Termine pro Jahr erfreuen sich großer Beliebtheit, und das nicht nur bei den Schwabmünchnern. Oftmals kommen viele Gäste kilometerweit aus der Region. Das Besondere: Die Gäste sind bei der Reparatur dabei und lernen die Tücken und Probleme ihrer Geräte kennen. Dauert es doch einmal ein wenig länger, lässt sich die Zeit bei Kaffee, Kuchen und Livemusik vertreiben.

Neben den verschiedenen Werkstätten bietet das Repair-Café auch Hilfe in anderer Weise an. Im Bereich der Handyerklärung helfen Jugendliche älteren Mitbürgern bei Problemen mit ihren Mobilgeräten. Auch hier steht das gemeinsame Erkunden und Verstehen im Mittelpunkt. Die Hilfe ist wie das gesamte Repair-Café kostenlos und basiert auf Spendenbasis. Der Erlös fließt in verschiedene Projekte der Kolpingsfamilie und des Bundes Naturschutz.

Und wenn gegen 17 Uhr die letzten Gäste gehen und die Helfer von ihren Reparaturen erzählen, können sich die Organisatoren über eine weitere erfolgreiche Veranstaltung freuen. Und das ist Grund genug, noch lange nicht ans Aufhören zu denken.

Das nächste Repair-Café findet am heutigen Samstag, 1. Juni, von 14 bis 16.30 Uhr im Pfarrzentrum Schwabmünchen, Schrannenplatz 3, statt. (SZ)

