vor 40 Min.

Rettung in letzter Minute

Nach 30 Jahren übergibt beim Soldaten- und Kameradschaftsverein Adolf Mühlbach an Hans Biechele

In letzter Minute wurde die Auflösung des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Mickhausen-Münster abgewendet. Im Vorfeld der Jahresversammlung wurde trotz intensiver Suche kein Kandidat gefunden. Am Ende ließ sich nun Bürgermeister Hans Biechele in die Pflicht nehmen.

Er folgt auf Adolf Mühlbach, der fast auf den Tag genau 30 Jahre lang an der Spitze des 1895 gegründeten Vereins gestanden und aus Altersgründen schon vor Jahresfrist eine erneute Kandidatur ausgeschlossen hatte. Mit einer Ehrenurkunde der Gemeinde bedankte sich Biechele bei dem 79-Jährigen für drei Jahrzehnte ehrenamtlichen Einsatz, um das Gedenken an die Gefallenen und Vermissten der Staudengemeinde aufrecht und in Ehren zu halten. Der Rathauschef kann in seinem neuen Amt auf die Unterstützung eines jungen Teams zählen. Denn die Verjüngungskur war schon in den vergangenen Jahren eingeleitet worden. Mit Vize Dietmar Müller, Schatzmeister Jürgen Demmel und Schriftführer Arnold Forster und den Beisitzern Peter Blenski und Peter Kooss steht bis 2022 nicht nur eine motivierte Mannschaft auf der Kommandobrücke, sondern in „Personalunion“ fast das gesamte Präsidium der Feuerwehr Münster. Dem Fortbestand des Soldatenvereins, der nächstes Jahr sein 125. Jubiläum feiert, tut diese Doppelspitze keinen Abbruch. Im Gegenteil: Mit der neuen Vorstandschaft ist der Verein für die kommenden Jahre bestens aufgestellt. Der scheidende Vorsitzende Mühlbach freute sich über den vollzogenen Generationswechsel: „Ein großes Kompliment an die neue Mannschaft! Es ist für uns Altgediente Freude und Erleichterung zugleich, wenn die nachrückende Generation bereit ist, Verantwortung in unserem Traditionsverein zu übernehmen und unsere Arbeit fortführt.“

Der Soldaten- und Kameradschaftsverein Mickhausen-Münster zählt derzeit 94 fördernde Mitglieder und 29 Ehrenmitglieder. (wkl)

