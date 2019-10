vor 57 Min.

Ritterspiele in der Gegenwart

Mit dem Lustspiel „Hochwürdens Ritterspiele“ starteten die Akteure der Theatergruppe Mickhausen am Wochenende in ihre neue Bühnensaison und tauchten dabei tief ins Mittelalter ein.

Die Theatergruppe Mickhausen taucht mit ihrem neuen Stück tief ins Mittelalter ein

Von Walter Kleber

Tief ins finstere, sagenumwobene Mittelalter mit seinen Turnieren, seinen wackeren Helden und charmanten Burgfräulein sind die Akteure der Theatergruppe Mickhausen am Premierenabend ihrer neuen Bühnensaison eingetaucht.

Im örtlichen Schlosshofsaal ist unter der Spielleitung von Gerhard Gollwitzer heuer Theater gleich im doppelten Sinn geboten. Denn das Stück „Hochwürdens Ritterspiele“ aus der Feder von Erfolgsautorin Beate Irmisch ist der Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten von gleich mehreren Ortsvereinen. Weil sich die Feuerwehr, der Sportverein, die Musikkapelle, der Tischtennisklub und der Kirchenchor nicht einigen können, in welchem Rahmen sie ihre runden Geburtstage feiern sollen, hat Pfarrer Bremmel die rettende Idee, wie die Streithähne unter einen Hut gebracht werden können: In einem großen Gemeinschaftsprojekt soll das von ihm geschriebene Ritterspiel „Kuniberts Recken“ einstudiert und so der Dorffrieden gewahrt werden. Der Vorschlag findet allgemeine Zustimmung.

In einem abgewohnten Partykeller mit dem vergilbten Charme der 1970er-Jahre beginnen die Proben. Jürgen Demmel läuft in der Titelrolle des Regie führenden Dorfpfarrers zur Hochform auf. Er hat alle Hände voll zu tun, damit die Proben nicht aus dem Ruder laufen. Die Mitwirkenden nerven ihn mit immer neuen Änderungswünschen am Rollentext und an ihrer Bühnengarderobe. Mit einem zusehends steigenden Blutdruck hat auch Ortsbürgermeister Gustl zu kämpfen. Georg Reiter mimt den ob der finanziellen Sonderwünsche seiner Dorfvereine arg genervten Rathauschef, an dessen schroffer Fassade sämtliche Zuschussanträge jedoch abtropfen wie an einer Duschkabine.

Der ebenso trinkfeste wie cholerische Feuerwehrkommandant Hans (Stephan Knöpfle) und die Vertreter des Sportvereins, Vorstand Fritz (Michael Miller) und Kassierer Hugo (Norbert Demmel), blitzen bei ihm ebenso rigoros ab wie die sangesfreudigen Damen des Kirchenchores, Vorsitzende Alma (Carola Maier) und Kassiererin Trudi (Karina Wiedemann).

Mitten drin im mittelalterlichen Rittergetümmel sind auch Gustls Freundin Doro (Franziska Biechele), die diensteifrige und bisweilen recht schlagkräftige Wachtmeisterin Josefine (Julia Ramminger) sowie die scharfzüngige Pfarrhaushälterin Henriette (Silvia Ramminger).

Während die Proben für das Jubiläumsfestspiel trotz aller Streitereien auf vollen Touren laufen, kündigt sich für die Aufführung hoher Besuch an: Mit einem ganzen Omnibus voller Besucher möchte der Landrat zur Premiere kommen. Und auch der Fernsehsender „Stauden TV“ entsendet einen Moderator (Walter Kleber) samt Kamerateam.

Reichlich Stoff und Gelegenheit also für das Ensemble der Staudengemeinde, ihrer Spielfreude freien Lauf zu lassen und die herzhaften, mit viel Lokalkolorit gewürzten Pointen des doppelten Theaters genüsslich auszukosten.

Das Premierenpublikum in der Turnierarena ging begeistert mit und feierte die Hobbyritter mit reichlich Szenen- und einem gewaltigen Schlussapplaus.

Hinter den Kulissen sorgen in Mickhausen Souffleuse Verena Wiedemann, Anna-Maria Biechele und Max Müller (Maske) sowie Werner Schorer und Bernhard Ramminger (Technik) für einen ungetrübten Theaterspaß.

Die nächsten Spieltermine: Mittwoch, 30. Oktober, 19 Uhr, Donnerstag, 31. Oktober, 19 Uhr, Freitag, 1. November, 18 Uhr, Samstag, 2. November, 19 Uhr, Sonntag, 3. November, 18 Uhr, Freitag, 8. November, 19 Uhr, Samstag, 9. November, 19 Uhr, im Schlosshofsaal Mickhausen. Eintritt sieben Euro auf nummerierten Plätzen. Kartenvorbestellung bei Familie Maier, Telefon 08204/9609199, zwischen 19 und 20 Uhr.

