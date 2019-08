02.08.2019

Rock-Messe vor dem Open Air

Kräftig üben für die Rock-Messe: ASV-Mitglieder unterstützen zeitlos & friends, die Instrumente in die St.-Nikolaus-Kirche in Großaitingen zu bringen. Unser Bild zeigt (v. l.) Fabian Wetzstein, Stefan Wetzstein, Uli Egger und Kathrin Hutter.

Die Aitinger Schächervereinigung ASV feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Was alles geboten ist

Die Aitinger Schächervereinigung – kurz ASV genannt – ist mit 29 Mitgliedern ein kleiner Verein, aber hat zum 30-Jährigen Großes vor. Gestartet wird am Samstag, 10. August, um 18.30 Uhr mit einer fetzigen Rock-Messe in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Großaitingen.

Christian Hauser, Vorstand der ASV, macht Lust auf diesen besonderen Gottesdienst: „Mit zeitlos & friends sind tolle Musiker am Start, denen es Spaß macht, in der Kirche richtig coolen Sound zu spielen. Wir wollten nicht den traditionellen Festgottesdienst, sondern etwas Fetziges, das Junge und Junggebliebene anspricht.“ Die Messe wird von Pater Thomas und Diakon Armin Pfänder gehalten, der selbst Mitglied der Aitinger Schächervereinigung ist.

Nach diesem Auftakt geht es beim ASV Bauwagen-Open-Air weiter. Auf dem „Bauwagen-Gelände“ an der Reinhartshofer Straße ist Partymusik von der Band Solid Age geboten. Die fünf Musiker sind in der Region bestens für mitreißenden Sound bekannt und bringen bei ihren Auftritten die Stimmung zum Kochen. Vorstand Hauser ist sich sicher: „Da bleibt keiner auf seinem Platz sitzen.“ Drei Foodtrucks mit Burgern, Kässpatz’n, Schupfnudeln sowie frischen Crêpes erfüllen auch kulinarisch viele Wünsche. Eine Bar mit Getränken und Cocktails sorgt für Erfrischung. Dass die Nachbarn und die Grundbesitzerin dem Open Air so offen gegenüber stehen, findet Hauser Klasse. „Seit 30 Jahren steht unser Bauwagen nun an diesem Platz, und wir sind so dankbar dafür, dass wir mit allen hier keine Probleme haben. Ganz im Gegenteil.“

Zum Hintergrund der Aitinger Schächervereinigung (ASV): Heute verabreden sich Jugendliche per WhatsApp. Das Handy ist stets griffbereit. 1989, dem Gründungsjahr der Aitinger Schächervereinigung, musste man schon persönlich zusammen kommen, um etwas auszumachen. So wurde die Schächerkapelle an der Frühlingsstraße in Großaitingen zum Treffpunkt der Jugendlichen. Fast täglich traf man sich. Doch diese Jugendlichen um Rainer Fischer, Klemens Hutter jr. und Stefan Hutter, hatten nicht nur Party im Sinn. Sie wollten im Dorf etwas bewegen und sich zusammen mit ihren Freunden einbringen. So war es für sie selbstverständlich, dass sie sich um ihren Treffpunkt, die kleine Kapelle kümmerten, sie renovierten und die Außenanlagen anlegten und pflegten. Festumzüge, Sautrogrennen auf der Singold, die Teilnahme an Fußballturnieren und vielen geselligen Aktivitäten – die ASV’ler waren mit von der Partie und Ideengeber für Aktionen im Dorf.

1992 erwarben sie einen Bauwagen, der zwar günstig war, aber auch in einem desolaten Zustand. Mit viel Liebe und handwerklichem Geschick wurde dieser hergerichtet und gemütlich ausgebaut. Er ist das Vereinsheim und Herzstück der Schächervereinigung und immer noch Treffpunkt, auch wenn die Jugendlichen inzwischen in die Jahre gekommen sind.

Themen Folgen