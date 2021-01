vor 60 Min.

Rollender Supermarkt kommt nach Oberottmarshausen

Plus Im Februar soll in Oberottmarshausen ein Supermarkt auf vier Rädern stehen. Wo genau, ist aber noch offen. Was die Bürger erwartet.

Von Hieronymus Schneider

Mitte Februar soll in Oberottmarshausen ein Supermarkt auf vier Rädern haltmachen. Bürgermeister Andreas Reiter stellte dem Gemeinderat das Konzept vor, das sich die Schaustellerfamilie Ebert-Miller aus Untermeitingen ausgedacht hatte.

"Gerade in der Pandemiezeit mit der bestehenden Angst vor dem Einkaufen freuen sich alle darauf, dass der rollende Supermarkt bei uns Station machen wird. Er wirkt für den Ort und das Versorgungsangebot entlastend", betonte der Bürgermeister.

Rollender Supermarkt Menschen in Oberottmarshausen vor Ort versorgen

Die Idee: Mit einem Supermarkt auf Rädern will Klaus Peter Miller von Dorf zu Dorf ziehen und Anwohner mit Lebensmitteln und Gebrauchsgütern wie Waschmittel oder Toilettenpapier versorgen. Dafür hat der Schausteller einen Zehntonner-Lastwagen umgebaut.

Eigentlich steht der 53-Jährige mit seiner Imbissbude auf Volksfesten, doch die fielen coronabedingt alle aus. Mit dem neuen Konzept will Miller die Krise überstehen.

In Oberottmarshausen wird der rollende Supermarkt erstmals haltmachen. Wo der Lastwagen stehen wird, ist allerdings noch nicht klar. Auch andere Gemeinden können sich per E-Mail an info@ebert-miller.de wenden und sich an der Aktion beteiligen.

Digitale Anzeigetafeln für Bushaltestellen in Oberottmarshausen

Ansonsten war die Tagesordnung des Gemeinderates überschaubar. Das Angebot des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV) zum Aufbau dynamischer Fahrgastinformatioen (DFI) an den Bushaltestellen stieß bei den Gemeinderäten auf positive Resonanz. Nur eine Gegenstimme erhob sich gegen die Installation der digitalen Anzeigen über ankommende und abgehende Busse oder eventuelle Verspätungen.

So werden je zwei Anzeigetafeln beidseitig bei den Haltestellen in der Hauptstraße und der Königsbrunner Straße installiert. Da kein Stromanschluss zur Straßenbeleuchtung in unmittelbarer Nähe vorhanden ist, wurde die Ausstattung mit einer Batterie und Solarzelle gewählt. Die Kosten für die Gemeinde betragen zwischen 3000 und 5000 Euro pro digitaler Anzeigetafel.

"Damit wird das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs mit den Verbindungen nach Königsbrunn und Bobingen noch attraktiver, und auch der bald in Betrieb gehende Bürgerbus der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen kann in die Information mit aufgenommen werden", sagte Bürgermeister Andreas Reiter.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen