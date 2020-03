16:00 Uhr

Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei in Königsbrunn

Ein Rollerfahrer ist am Freitagabend vor der Polizei in Königsbrunn geflüchtet.

Die Beamten versuchen ihn zu stoppen, doch der Mann ignoriert die Hinweise. Am Ende kann ihn die Polizei trotzdem stellen.

Ein Rollerfahrer ist am Freitagabend vor der Polizei geflüchtet. Der Mann war den Beamten in der Guldenstraße in Königsbrunn aufgefallen. Als dieser die Polizei sah, wendete er und versuchte, einer Kontrolle zu entkommen. Der Rollerfahrer ignorierte sämtliche Anhaltesignale.

Doch der Streife gelang es, den Mann auszubremsen. Wie sich bei der Befragung herausstellte, hatte der Fahrer die Drosselung aus seinem Roller ausgebaut und war deshalb vor der Polizei geflüchtet. Gegen den Mann wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

