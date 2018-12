20.12.2018

Ronny Nash kommt ins Four Corners

Country-Musiker zum Weihnachtsfest in Untermeitingen

Er gehört zu den Großen im deutschen Country-Music-Lager. Mit 13 wagte er sich ans Gitarrenspiel. Sein Repertoire, passend zum Lagerfeuer, bestand aus einer Mischung aus Folk, Blues, Rock’n’ Roll & Country Music. Sein Weg führte ihn als Roadie, Tontechniker und Beleuchter raus aus seinem Heimatort Rosenheim auf die Bühnen, wo er sich mit Können und Beharrlichkeit seinen Platz im Herzen der Fans gewann. Heute ist Ronny Nash einer der bekanntesten deutschstämmigen Country-Musiker in Bayern sowie im benachbarten Ausland. Ob Solo oder mit seiner Band, den Whiteline Casanovas, überzeugt seine authentische Bühnenpräsenz und seine warme, weiche Stimme die Zuhörer. „Geradlinige Musik, erdig und ehrlich, ohne Schnickschnack, das ist meine Welt“, sagte Nash in einem Interview im Vorfeld. Seine Fans danken ihm diese Philosophie ständig mit viel Applaus.

Am Samstag, 22. Dezember, wird Nash zusammen mit Band im Untermeitinger Four Corners ab 20.30 Uhr zur Four Corners Music Hall – Xmas Party starten. „So wie ich Ronny kenne, wird es wieder ein besonderer Abend“, freut sich Betreiber William Wallace schon im Vorfeld. „Seid bereit zum Tanz in die Nacht hinein mit Ronnie und den Country-Hits der 90er und mehr“, ruft Wallace insbesondere den Freunden des Linedance auf seiner Homepage zu und verrät damit, dass es sich beim Konzert nicht unbedingt um eine Veranstaltung mit dem üblichen vorweihnachtlichen Charakter handelt.

Karten und weitere Infos unter www.fourcorners.de oder telefonisch unter 08232/90 48 41. (bol)

