Rosetti und Mozart

Kammerorchester gibt Open-Air-Konzert

Das Königsbrunner Kammerorchester gibt in diesem Sommer ein Open-Air-Konzert im Innenhof der Schule an der Römerallee. Beginn ist am Samstag, 20. Juli, um 20 Uhr. Um intensiv für das Konzert zu proben, begaben sich die Musiker für ein Wochenende nach Steingaden in das Karl-Eberth-Haus. Rund 30 Musiker spielten von Freitagabend bis Sonntagmittag die Melodien von Rosetti, Mozart und Beeke. Nachdem die Temperaturen es zuließen, wurde im Freien geprobt und schon einmal das Open-Air-Flair für den kommenden Auftritt ausprobiert. Zum Abschluss erreichte das Orchester die Nachricht, dass mehrere Bewohner des Ortes sich nach der schönen Musik erkundeten und darum baten, man möge weiterspielen. (cars)

für das Konzert am Samstag, 20. Juli, gibt es im Kulturbüro Königsbrunn, über das Internet https://koenigsbrunn-tickets.reservix.de/events oder an der Abendkasse.

