Rotarier unterstützen Brunnenbauer

Zwei Clubs helfen bei Bauprojekt des Vereins aus Königsbrunn

Die Gemeinnützige Organisation „KfBiA – Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika“ konnte den Rotary Club Augsburg und Rotary Club Gersthofen vom geplanten Brunnenprojekt in Malawi überzeugen. Der Verein hat seine Bemühungen zur Entwicklungshilfe kürzlich auf das ostafrikanische Land ausgeweitet (wir berichteten). Im südlichen Teil von Malawi liegt das Dorf Salomini. Die 30 Familien des Dorfes leben ausschließlich von der Landwirtschaft, holen bisher ihr Trink- und Brauchwasser aus einem 1,5 Kilometer entfernten Fluss. Ein eigener Tiefbrunnen ist für die Dorfbewohner von existenzieller Bedeutung. Neben der bisherigen Projektunterstützung in Togo werden sich in diesem Jahr die beiden Clubs auch in Malawi finanziell engagieren. Die voraussichtlichen Baukosten in Höhe von 6200 Euro des geplanten Dorfbrunnens in Salomoni werden mit 3000 Euro von den beiden Clubs mitfinanziert.

