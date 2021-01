vor 48 Min.

Roter Mini in Schwabmünchen angefahren: Polizei sucht Zeugen

Auf dem V-Markt-Parkplatz in Schwabmünchen ist ein Auto beschädigt worden. Wer hat am Samstag etwas gesehen?

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen in Schwabmünchen. Am Samstag fuhr ein Unbekannter zwischen 13 und 13.30 Uhr auf dem V-Markt-Parkplatz einen dort geparkten roten Mini an. Die Polizei in Schwabmünchen schätzt den Sachschaden auf 1000 Euro und nimmt unter 08232/96060 Hinweise entgegen. (AZ)

