Rotes Kreuz im Augsburger Land gibt Erste-Hilfe-Tipps für die Seele

Plus Von wegen stille Nacht. Für viele Menschen bedeutet Weihnachten puren Stress. Wie man den vermeiden kann, weiß Thomas Haugg vom Roten Kreuz.

Von Maximilian Czysz

Von wegen Fest der Liebe und der Harmonie: In vielen Familien ist die Stimmung schon seit Wochen angespannt. Geschenke besorgen, verpacken und verschicken. Die Einkäufe erledigen und gleichzeitig die Kinder betreuen, dann einen Baum kaufen und gleichzeitig das Essen vorbereiten - für viele bedeutet Weihnachten Stress pur. Damit die letzten Tage vor dem Fest nicht zu anstregend werden, hat Thomas Haugg, der Geschäftsführer des Roten Kreuz im Augsburger Land, Tipps.

Warum machen wir uns eigentlich Jahr für Jahr an Weihnachten den Druck?

Thomas Haugg: Das kann ich auch nicht so richtig verstehen, zumal Weihnachten nicht plötzlich und unverhofft kommt. Meine persönliche Einschätzung ist, dass man sich den Stress selber macht, den Druck auf sich selbst erhöht und versucht, alles noch vor Weihnachten fertig zu bekommen. Zugegeben, unsere Welt hat sich verändert. Corona verändert die Welt. Weihnachtsmärkte wurden abgesagt, und große Familienfeiern sind nicht möglich. Aber das alles gibt uns vielleicht die Chance, den "Druck aus dem Kessel" zu nehmen.

Weihnachten im Landkreis Augsburg: Auf die Grundwerte besinnen

Weihnachten ist für viele Menschen eine heikle Beziehungszeit. Enttäuschungen, Verluste und manches Scheitern werden intensiver erlebt, weil Weihnachten die Sehnsucht nach Geborgenheit und Frieden wachruft. Wie lässt sich der emotionale Sprengstoff entschärfen?

Haugg: Familien sollten sich wieder auf ihre Grundwerte besinnen und vielleicht auch mal "Fünfe gerade sein lassen". Ich glaube auch, je älter man wird, desto mehr ändert sich Weihnachten. Das gilt gerade dann, wenn man noch keine eigenen Kinder hat oder diese schon aus dem Haus sind und ihr eigenes Leben führen. Wenn es still wird, kann die Einsamkeit kommen. Auch mit persönlichen Verlusten umzugehen, ist gerade an Weihnachten nicht einfach.

Auf den Christbaum verzichten?

Die Enkel plärren, die Geschwister streiten sich, der Partner ist sauer und man selbst einfach nur gestresst: Von harmonischen Weihnachten können manche Familien nur träumen. Haben Sie Tipps für ein friedliches Weihnachtsfest?

Haugg: Ich selbst habe mir zum Ziel gesetzt, zu entschleunigen und ganz bewusst das wirklich Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Ich mische mich nicht mehr in alles ein und lasse einfach ein paar Dinge bis zum Januar liegen. Ich kaufe auch nicht mehr alles. Zum Beispiel keinen Weihnachtsbaum. Vergangenes Jahr hatten wir einen kleinen, runden und hässlichen Baum geschenkt bekommen, der eher nicht mehr verkauft werden konnte. Das Schöne dabei ist, dass der kleine Baum dann unser Baum geworden ist, den wir geschmückt und aufgepeppt haben. Klein, hässlich und selten, aber dafür unser Baum!

Wie finden Sie persönlich zu mehr Gelassenheit?

Haugg: Ich mache bewusst Dinge nur für mich, ich reserviere mir quasi etwas Zeit und Ruhe. Auch mal ausschlafen hilft. Teilweise ist das aber auch reine Theorie, denn mit einem Gedanken ist man immer noch im Dienstbetrieb, denn die Rot-Kreuz-Arbeit hält sich selten an Feiertage.

Rotes Kreuz hat an Weihnachten mehr Einsätze als sonst

Hat das Rote Kreuz während und nach Weihnachten mehr Einsätze als sonst?

Haugg: Ja. Neben dem regulären Rettungsdienst wird vermehrt unsere Krisenintervention alarmiert, im November rund 35 Mal, das heißt: Fast jeden Tag einen Einsatz. Die Krisenintervention bietet "Erste Hilfe für die Seele", gerade bei Angehörigen, die etwas Schlimmes durchgemacht haben, wie plötzliches Versterben oder Suizid eines Angehörigen. Im Rettungsdienst können wir feststellen, dass wir gerade in der Weihnachtszeit vermehrt zu Einsätzen mit psychologischem Hintergrund gerufen werden. Notfälle, die gar keine Notfälle im klassischen Sinn sind, sondern eher Menschen, die vereinsamt sind und Gesellschaft suchen. An Silvester erwarten wir wieder so manche alkoholisierte Patienten. Seit März 2020 sind unsere ergänzenden Einheiten und der Katastrophenschutz in erhöhter Alarmbereitschaft. Jetzt in der zweiten Corona-Welle umso mehr.

