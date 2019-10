vor 48 Min.

Roy-Black-Schlager stimmt auf Vereinsfest ein

Gartenbauverein feiert in Straßberg

Mit einem Stadlfest feierte der Obst-, Gartenbau- und Imkerverein Straßberg (OGIV) sein 110-jähriges Bestehen. Es begann mit Kaffee und Kuchen und der Demonstration der alten Mostpresse: So wurde früher mit viel Kraftaufwand Saft gepresst, aber das Ergebnis ist auch heute noch sehr wohlschmeckend, wie sich die Zuschauer selbst überzeugen durften.

Ab frühem Abend begannen sich Stadl und das daran angebaute Zelt auf dem Anwesen der Familie Sirch schnell zu füllen. Die Vorstandschaft konnte sich über rund 250 Gäste freuen, und die wochenlangen Vorbereitungsarbeiten hatten sich gelohnt. Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Franz Jakob führten die Vorstandsmitglieder Mario Weidele und Jutta Leiter in einem Dialogvortrag durch die letzten zehn Jahre seit der Hundertjahrfeier. Dabei wurde aufgezeigt, wie der Verein sich um die Traditionspflege im Ort bemüht, sich um Grünflächen kümmert, Jungimker fördert, aber auch den Aufbruch in das 21. Jahrhundert nicht verpasst hat. All die Weiterentwicklungen wurden durch das Engagement der beiden Vorstände Gerhard Riedmiller und Franz Jakob herbeigeführt, die sich immer auf ein bewährtes Team in der Vorstandschaft und die Mitglieder des Vereins verlassen können. Ergänzt wurde dies von einer Präsentation mit kommentierten Fotos der letzten zehn Jahre, die verschiedene Höhepunkte des Vereinslebens illustrierte. Als weiteres Schmankerl trat Gerhard Riedmiller mit dem OGIV-Kinderchor auf, der Lieder von Roy Black zum Besten gab. Als auch das Lied „Schön ist es auf der Welt zu sein“ verklungen war, wurde dieses Motto in einem rauschenden Fest umgesetzt. Das gesellige Beisammensein mit Tanz in der kleinen Disko und in der gemütlichen Bar ging bis in die frühen Morgenstunden und die Vorstandschaft kann auf ein gelungenes Fest zurückblicken. (SZ)

Themen folgen