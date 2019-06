vor 20 Min.

Runder Tisch zur Ampel noch offen

Teilnehmer und Termin noch nicht fix

Ein Runder Tisch zur Ampelanlage an der Bahnhofstraße in Bobingen lässt noch auf sich warten. In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 7. Mai war die Bildung eines runden Tisches zur Debatte um Lösungen für die Ampelanlage Bahnhofstraße/Ecke Mayerweg beschlossen worden. Eine Elterninitiative beklagt nämlich eine mangelhafte Sicherheit für Fußgänger.

Daraufhin waren mehrere Ortstermine durchgeführt und im Stadtrat darüber diskutiert worden (wir berichteten). Eine endgültige Lösung war aber nicht in Sicht. So wurde beschlossen, „zeitnah“ an einem Runden Tisch über mögliche Lösungen mit allen Beteiligten zu sprechen. Auf Nachfrage von Franz Handschuh (FBU) in der jüngsten Stadtratssitzung erklärte nun Bürgermeister Bernd Müller, dass es noch keinen Termin gebe. Aber man werde sich nach den Pfingstferien ab dem 24. Juni um einen Termin bemühen. Auch stünde noch nicht fest, wer an den Gesprächen teilnehmen solle, so Müller. (elkn)

