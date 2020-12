vor 17 Min.

Rutschpartie und zerstochene Autoreifen in Bobingen

In Bobingen hat eine Rutschpartie jetzt ein Nachspiel.

Ein 20-Jähriger hat am Samstagabend gegen 22.35 Uhr auf der Wiese beim Willi-Ohlendorf-Weg einige Schleuderrunden mit seinem Auto gedreht.

Er fuhr massive Reifenspuren in die weiche Erde. Polizisten in Zivilkleidung hatten ihn bemerkt. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. In Bobingen gab es in den vergangenen Tagen noch weiteren Ärger.

Alle Autoreifen zerstochen

Im Zeitraum von Montagabend und Dienstagmorgen hat ein Unbekannter in der Boschstraße alle Reifen eines geparkten Autos zerstochen. Der Schaden beträgt Polizeiangaben zufolge ungefähr 300 Euro. Die Bobinger Polizei bittet telefonisch unter der Nummer 08234/96060 um Hinweise.

