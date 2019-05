vor 6 Min.

SPD will mehr Druck auf Grundstückseigentümer in Schwabmünchen ausüben

Sozialdemokraten fordern, für leer stehende Baugrundstücke einen Bebauungsplan aufzustellen. Wer dann nicht baut, kann bestraft oder gar enteignet werden

Schwabmünchen Viele Bürger der Stadt Schwabmünchen ärgern sich schon lange darüber, dass hässliche Baulücken das Stadtbild verunstalten. Gegenüber der Polizei klafft so ein Bauloch, in der Mindelheimer Straße ebenfalls und beim ehemaligen Altenheim auch. Die Schwabmünchner SPD möchte dem Wildwuchs nicht nur aus optischen Gründen zu Leibe rücken, sondern mit einer Bebauung der Brachflächen auch dafür sorgen, dass mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. Dafür würden sie auch zu drastischen Mitteln wie der Enteignung greifen, erklären sie in einer Pressemitteilung.

„Es ist bereits seit Jahren ein Ärgernis, dass in Schwabmünchen in zentraler Lage Wohn- und Geschäftshäuser abgerissen wurden und dort nun Brachflächen bestehen, auf denen außer Unkraut nichts Neues entsteht“, so SPD-Vorsitzender Bernd Zeitler. Viele Bürger sehen in diesen Brachflächen Schandflecke, die sich auf das Image der Stadt schädlich auswirken, befürchtet er.

Es handle sich bei diesen Flächen um wertvolles Bauland, auf denen neue Wohnungen entstehen könnten, um den angespannten und mittlerweile teuren Schwabmünchner Wohnungsmarkt zu entlasten.

Die Schuld für die fehlende Bebauung sehen die Sozialdemokraten bei den Grundstückseigentümern, die an einer möglichst hohen Rendite bei der Verwertung der Grundstücke interessiert seien. Vor allem das „Burgergrundstück“ an der Lechfelderstraße gegenüber der Polizei habe bereits mehrfach den Eigentümer gewechselt, ohne dass es bislang zu einer sichtbaren Bautätigkeit gekommen sei. Dabei wurde bereits ein Bauantrag eingereicht und auch von der Stadt Schwabmünchen gebilligt, wie Stadtrat Konstantin Wamser bestätigt, der dem zuständigen Bauausschuss angehört.

Eigentümer könnten mit Baugebot belegt werden

Um der anhaltenden Grundstücksspekulation mit Leerflächen zu begegnen, fordern die Schwabmünchner Sozialdemokraten, dass der Stadtrat für leer stehende Baugrundstücke Bebauungspläne aufstellt, in denen die Art und das Maß der Bebauung geregelt wird. Ein solcher Rechtsakt hat den Vorteil, dass danach der Eigentümer gemäß Baugesetz von der Stadtverwaltung mit einem Baugebot belegt werden kann.

„Weigert sich ein Eigentümer dann immer noch das Grundstück zu bebauen, kann er nicht nur mit einem Zwangsgeld belegt werden, sondern als äußerstes Mittel kann die Stadt sogar ein Enteignungsverfahren durchführen“, erklärt Zeitler. Weiterhin solle die Stadtverwaltung überprüfen, ob andere Flächen in der Innenstadt seit Jahren ungenutzt sind, damit auch diese Grundstücke für eine Bebauung herangezogen werden können.

Brachflächen in Schwabmünchen sollen endlich bebaut werden

„Uns geht es darum, auf die Grundstückseigentümer Druck auszuüben, damit bebaubare Brachflächen endlich angemessen bebaut werden und so Bürger die Chance erhalten, in Schwabmünchen eine neue Wohnung zu finden“, so Zeitler. Die Preise für Immobilien haben nämlich zwischenzeitlich Größenordnungen erreicht, bei denen ein durchschnittliches Einkommen nicht mehr ausreicht, um Wohneigentum zu erwerben. Als Beispiel für diese Entwicklung nennt er eine kürzlich erschienene Zeitungsanzeige in der ein Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1961 mit rund 100 Quadratmetern Wohnfläche für 319000 Euro angeboten wurde, was eine Verdopplung der Immobilienpreise innerhalb von zehn Jahren bedeutet. Aber auch für Mieter werde es immer schwieriger eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Die Stadt Schwabmünchen verspricht zwar neue Baugrundstücke auszuweisen und dort preiswerte Wohnungen zu schaffen, jedoch kann es noch dauern, bis dort die ersten Mieter einziehen können. „Daher ist es dringlich, dass auf Grundstücken auf denen bereits heute Baurecht besteht, endlich die Baumaschinen tätig werden“, so Zeitler.

