vor 54 Min.

„Sabine“ wirbelt besonders in den Wäldern

In Hiltenfingen stürzte nicht nur ein Baum in eine Stromleitung. Auch ein Schild drückte Sabine um.

In den Stauden stürzen viele Bäume um. Die Feuerwehren sperren Straßen. In Königsbrunn hält der Maibaum dem Sturm nicht stand.

Von Maximilian Czysz

Sabine wirbelt gewaltig: Im südlichen Landkreis sind deshalb viele Strecken durch Wälder gesperrt. „Jetzt ist auf den Straßen generell höchste Vorsicht geboten“, sagt ein Sprecher der Polizei in Schwabmünchen.

Nicht befahrbar ist derzeit die Staatsstraße 2027 zwischen Mittelneufnach und Scherstetten. Dort liegen mehrere umgestürzte Bäume. Auch die „Rennstrecke“ zwischen Mickhausen und Schwabmünchen sowie die Straße zwischen Mickhausen und Bobingen ist gesperrt. Dort fuhr ein Auto gegen einen umgestürzten Baum.

Die Feuerwehr musste auch in der Hauptstraße in Langerringen einen Baum beseitigen. In der Türkheimer Straße in Hiltenfingen krachte ein Baum in eine Stromleitung.

In Königsbrunn knickte der Maibaum um. Dort wurde in der Haunstetter Straße auch ein Bauzaun umgedrückt. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, wurde durch die Luft gewirbelt: Vom Dixie-Toilette bis hin Baustellen-Dämmplatten und Gelben Säcken, deren Inhalt dann durch die Schwabmünchner Fuggerstraße flog.

