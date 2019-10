09.10.2019

„Sägt schneller“ und „Hau ihn vom Bock“

Kirchweihspiele beim Fest des Musikvereins

Der Musikverein Hiltenfingen richtet erneut das legendäre Kirchweihfest am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober, aus.

Mit zünftiger Blasmusik der Loppenhausener Musikanten wird am Samstag ab 20 Uhr aufgespielt. Die delikaten Brotzeitteller werden mit Staudenbier aus Walkertshofen serviert. Das Besondere an diesem Abend sind die Kirchweihspiele namens „Schieb den Maßkrug“, „Sägt schneller“ und „Hau ihn vom Bock“. Für alle Disziplinen können sich 19.30 Uhr noch Vereine anmelden. Der Sieger erhält den Wanderkrug, der sich zurzeit im stolzen Besitz der freiwilligen Feuerwehr befindet.

Am Sonntag findet in Hiltenfingen die heilige Messe ab 10 Uhr ebenfalls in der Mehrzweckhalle statt, die vom Musikverein Hiltenfingen musikalisch gestaltet wird. Im Anschluss spielt die Musikkapelle Gennach zum Frühschoppen auf.

