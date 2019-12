28.12.2019

Sänger für Gospelprojekt gesucht

20-jähriges Bestehen wird gefeiert

Im Jahr 2020 feiert das beliebte Gospelprojekt sein 20-jähriges Bestehen. Sänger sind zum Mitmachen eingeladen. Unter dem Titel „By Grace“ steht unter der künstlerischen Leitung von Sigrid Pröbstl und Tobias Reinsch musikalisch und inhaltlich die göttliche Gnade im Zentrum. Gospels und Spirituals und passende Stücke und Songs sind ebenso Teil des Programms wie Klassiker. Das Gospelprojekt ist offen für alle Sängerinnen und Sänger. Wer mitsingen möchte, meldet sich persönlich in der ersten Probe an, die am 5. Januar um 16 Uhr im Laurentiushaus Bobingen beginnt. Besonders aufgerufen sind Tenöre und Bässe. Die Proben finden sonntags um 17 Uhr und mittwochs um 19.30 Uhr statt.

Mitte und Ende Februar wird der Chor des Gospelprojekts in Begleitung der Band Trio Zahg in vier Gottesdiensten in Bobingen, Bobingen-Siedlung und Königsbrunn zu hören sein. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro, für Schüler und Studenten zehn Euro, dazu kommen noch die Notenkosten. Neueinsteiger melden sich bei Werner Zahn per Mail an zahn.werner@gmx.net oder unter der Telefonnummer 0173/9361331. (SZ)