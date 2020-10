vor 17 Min.

Salvatore e Rosario: Königsbrunner Schlagerstars kehren auf die Bühne zurück

Plus Wie fühlen sich Konzerte unter Corona-Regeln an? Die Königsbrunner Schlagerstars Salvatore e Rosario sammelten schon Erfahrungen, zuletzt in ihrer Heimatstadt.

Von Uwe Bolten

Die Vorfreude auf den Auftritt im Königsbrunner Spirit war beim italienischen Schlagerduo Salvatore e Rosario groß. "Ich habe das volle Kribbeln im Bauch, und das ist bei meinem Umfang gewaltig", sprühte es aus dem 54-jährigen Rosario Iemmolo beim Aufbau der Bühnendekoration in der Freizeiteinrichtung in der Gotenstraße heraus. "Wir haben in der Zeit des Lockdowns unsere Fans und die Bühnen mehr als vermisst", ergänzte sein vier Jahre jüngerer Bruder Salvatore.

Seit 2017 sind die Italiener mit sizilianischen Wurzeln nicht nur in der Umgebung gern gesehene und gehörte Gäste: 2018 gewannen sie die Deutsche Schlager Trophy und schafften es sogar als Opfer in die TV-Show "Versteckte Kamera". Seit Ende Juni können sie, wenn auch eingeschränkt, auf den Bühnen wieder für das deutsch-italienische Schlagergefühl sorgen, mit dem sie sich einen Namen gemacht haben.

Der Corona-Lockdown trifft Salvatore e Rosario ins Herz

"Die Anordnung des Lockdowns traf uns, wie nahezu alle Kollegen, mitten ins Herz. Ich liebe das Leben und die Musik für die Menschen. Das war mit einem Schlag weg. Meine immerwährende gute Laune war zerstört, ich habe mich zum Teil depressiv gefühlt", erinnert sich Salvatore, und Rosario fügt in seiner unnachahmlichen Redeweise hinzu: "Es war, als ob mir einer meinen Teller Pasta wegnimmt, einfach undenkbar".

Der Gedanke, dass alles was komme, auch wieder gehe, habe den beiden Sängern den Blick nach vorne erleichtert. Die Versuche, mit den Fans Kontakt zu halten, beschränkten sich auf Lebenszeichen und einem Konzert über soziale Plattformen. "Eine Atmosphäre konnte sich aber nicht entwickeln", beschreibt Salvatore Iemmolo. Umso dankbarer sind sie für die zahlreichen Zuschriften ihrer Fans voller Ermunterungen.

Königsbrunner Schlagerstars freuen sich über jeden Auftritt

"Mein Bruder und ich sind in der Elektrobranche verwurzelt, sodass sich die finanziellen Einbußen im Rahmen hielten. Einzig die Kosten für das kurz vor dem Lockdown produzierte Album standen noch im Raum", sagt Salvatore zu den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für die Künstler. Auch wenn Corona noch länger ein Thema bleiben werde, sei die Freude über Auftrittsmöglichkeiten selbst mit strenger Einhaltung der Auflagen groß. Nach einigen Auftritten in Augsburg waren sie in Schwabmünchen beim Sommer 100 sowie in Großaitingen zu hören. "Die Veranstaltung in Schwabmünchen war nach den Einschränkungen einfach der Hammer. Eine solch tolle Atmosphäre haben wir noch bei keiner städtischen Veranstaltung erlebt", sagte Salvatore unter mehrfachem Ausruf "phänomenal" seines Bruders.

Salvatore e Rosario nutzen die verordnungsgemäß leere Tanzfläche als Bühne. Bild: Uwe Bolten

Einen Hauch von Normalität herrschte dann, als das Duo im Spirit die kleine Bühne betrat und dem Publikum alte und neue Hits präsentierte. Ab den ersten Takten klatschten die rund 100 Gäste mit, so etwas wie Partystimmung kam auf, jedoch mit gebührendem Abstand. "Befremdlich war die leere Tanzfläche, die uns von den Gästen trennte. Dabei lieben wir die Nähe zum Publikum", resümiert Salvatore Iemmolo nach dem Konzert. Begeistert äußert sich sein Bruder Rosario: "Wenn die Leute mitgehen, auf den Bänken stehen und die Lieder mitsingen, dann ist das Gänsehaut pur", schwärmte er. Die Besucher äußerten sich ebenfalls positiv. Im Gespräch mit Rosario Iemmolo sagte eine Zuhörerin aufgeregt: "Das war ein so wunderschöner Abend. Das kann uns keiner mehr nehmen".

Salvatore e Rosario veröffentlichen im November einen Weihnachtsschlager

Auch wenn derzeit die Pandemie und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen die bekannte Normalität unterbinden, bleiben Salvatore e Rosario kreativ. Erst vor Kurzem schlossen sie die Produktion ihres Weihnachtsschlagers im Wörle-Musicland in Baisweiler ab. "Wir freuen uns darauf, den Titel Mitte November vorstellen zu können", sagt Salvatore Iemmolo erwartungsfroh, Bruder Rosario ergänzt: "Wie schon bei unserem Toptitel 'E tutto per te' wird noch ein schickes Video produziert werden. Welches Weihnachtslied kann das schon vorweisen?" Definitiv werden die Brüder Salvatore und Rosario Iemmolo in Zukunft akustisch deutlich vernehmbar bleiben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen