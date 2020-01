„Sandmädchen“ gehört jetzt zu den Top-Filmen

Plus Die preisgekrönte Doku gibt Einblicke in Gefühlswelt der Königsbrunnerin Veronika Raila. Nun wurde der Film erneut ausgezeichnet. Was die Hauptdarstellerin und Co-Autorin dazu sagt.

Was bedeutet es für eine junge, kreative Frau, im eigenen Körper gefangen zu sein? Veronika Raila aus Königsbrunn hat im Dokumentarfilm „Sandmädchen“ eine Antwort darauf gegeben. Mit ausdrucksstarken Bildern dringt das Werk in die Gefühlswelt der 27-jährigen Autistin ein, die sie selbst nur schwer auszudrücken vermag. Nun wurde das Werk vom MDR unter die zehn besten Filme der vergangenen zehn Jahre gewählt – zur großen Freude von Raila.

Denn damit steht der Film, in dem sie die Hauptrolle spielt und als Co-Autorin mitgewirkt hat, in einer Reihe mit preisgekrönten Werken wie „Systemsprenger“, „Toni Erdmann“ oder dem Thriller „Aus dem Nichts“ von Fatih Akin. Mit solchen Filmen genannt zu werden, sei einfach wunderbar, schreibt Raila. Die Nachricht habe sie vollkommen überraschend getroffen. Dabei ist es nicht die erste Auszeichnung, mit der der Film seit seiner Premiere vor zwei Jahren bedacht wurde.

"Sandmädchen" wurde bereits mehrfach ausgezeichnet

Auf dem Internationalen Menschenrechtsfilmfestival in Nepal erhielt er 2019 den ersten Preis. Und worauf Raila besonders stolz ist: Inzwischen wird „Sandmädchen“ vom Bayerischen Kultusministerium als Fortbildungsfilm zum Thema Inklusion für alle Lehrer und Schüler in Bayern empfohlen. Denn er eröffnet neue Perspektiven, konfrontiert den Zuschauer mit eigenen Vorurteilen und stellt die Grenzen zwischen Normalität und Behinderung in Frage. „Die Resonanz war überwältigend“, schreibt Raila per E-Mail. Dass der Film auch viele Menschen angesprochen hat, die mit dem Grundthema Autismus nichts zu tun haben, habe sie überrascht.

Sechs Jahre hat Raila zusammen mit dem Leipziger Filmemacher Mark Michel daran gearbeitet. Sie selbst schrieb die Texte, Michel übersetzte die Gefühlswelt der 27-Jährigen in Bilder. Raila brauchte immer wieder längere Pausen, um sich von den Film-Strapazen zu erholen. Doch nach 31 Drehtagen war es Michel gelungen, Railas Gedanken in Bildern einzufangen und zum Wesen der an Autismus erkrankten jungen Frau vorzudringen.

Nur mit Hilfe eines Computers kann sich Raila ausdrücken

So verbindet der Film intime Momenten aus dem Familienalltag mit eindrucksvollen Bildern und Texten, die Raila selbst geschrieben hat. Auch zu den gezeigten Landschaftsaufnahmen hatte die 27-Jährige ihre Vorstellungen mitgeteilt. In einer Szene sitzt sie umgeben von meterhohen Sanddünen im Rollstuhl. Ihre Mutter Petronilla steht neben ihr und hält schützend einen roten Sonnenschirm über sie. „Die Instabilität des Sandes und zugleich die Kraft der ganzen Düne spiegelt die Paradoxie meines Lebens am besten wieder“, erklärt sie. Die Szene wurde Railas Lieblingsbild.

Die 27-Jährige sitzt im Rollstuhl und kann nicht sprechen. Nur mit Hilfe eines Computers und ihrer Mutter Petronilla, die beim Tippen ihre Hand stützt, kann sie sich ausdrücken. Doch wie die meisten Menschen definiert sie nicht nicht darüber, was an ihr normal ist, sondern darüber, was an ihr besonders ist. Und davon gibt es einiges.

Neue Projekte hat Raila bereits in Planung

Als Kind wurde sie als nicht lernfähig eingestuft. Ihr wurde ein von Intelligenzquotient von null bescheinigt. Heute studiert Raila Literaturwissenschaft an der Universität in Augsburg und hat zahlreiche Gedichte geschrieben. Das Schreiben ist ihre Verbindung zur Außenwelt oder wie sie es poetisch ausdrückt: „Hätte ich dieses Schreiben nicht, würde ich in der Tiefe eines vergessenen Brunnens sitzen.“

Andersherum eröffnet der Film „Sandmädchen“ den Zuschauern einen außergewöhnlichen Zugang zu ihr. Ob sie der Film verändert hat? Eigentlich nicht. Sie gehe immer noch zur Uni, gehe ihren Neigungen nach, treffe Freunde. Doch etwas scheint er bewirkt zu haben: „Vielleicht bin ich ein klein wenig selbstbewusster geworden, eher selbstsicherer“, sagt die junge Frau. Sie habe durch den Film sehr viel über sich selbst gelernt. „Vor allem kenne ich jetzt meine physischen Grenzen“, wie sie sagt. Doch von denen lässt sie sich nicht einschränken.

Aktuell arbeitet Raila an mehreren Essays und an der szenischen Umsetzung von zwei Briefe aus dem Mittelalter. Ein Buch ist im Entstehen und auch das nächste Filmprojekt hat sie im Blick. Diesmal soll es um die filmische Darstellung ihrer Wahrnehmungsbesonderheiten gehen. Denn schon ihr erster Film hat ihr gezeigt: „Es war einfach eine großartige Erfahrung, mit anderen so eng, über so einen langen Zeitraum zusammenzuarbeiten, Gedanken und Ideen nachzugehen, Unumsetzbares zu verwerfen, um dann etwas herauszudestillieren, das anderen Menschen Einsichten schenkt.“