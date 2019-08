vor 24 Min.

Sanierung der Fuggerstraße startet

Begonnen wird noch diesen Monat mit der Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen

Die Sanierung der Fuggerstraße geht weiter voran. Der nächste Bauabschnitt beginnt noch im August mit der Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen, die weiteren Arbeiten werden im Jahr 2020 durchgeführt.

Im Rahmen des Projekts „Neugestaltung der Fuggerstraße“ steht der nächste Bauabschnitt bevor. Die Leistungen hierfür wurden ausgeschrieben. In der Ausschreibung waren die gesamten Straßenbauarbeiten der Fuggerstraße und der Frauenstraße, der Neubau der Wasserleitung mit Hausanschlüssen ebenfalls in der Fuggerstraße und in Teilen der Frauenstraße sowie die notwendigen Kanalsanierungsarbeiten enthalten. Zudem war durch die Schwaben Netz GmbH die Erneuerung der Gasleitungen vorgesehen.

Nachdem das günstigste Angebot 1,5 Millionen Euro über der ursprünglichen Kostenberechnung lag, hat der Stadtrat die Ausschreibung aufgehoben. „Es ist aber sinnvoll, zumindest die Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen noch in diesem Jahr durchzuführen, um im Jahr 2020 die weiteren Arbeiten möglichst zügig abwickeln zu können“, so Felix Kraus von der Stadtverwaltung per Presseerklärung.

Die hierzu erfolgte überarbeitete Ausschreibung habe annehmbare Angebote ergeben. Die Gas- und Wasserleitungen werden daher im Vorgriff auf den Straßenbau 2020 erneuert. Die Arbeiten beginnen am 19. August und dauern bis Ende Dezember.

Es wird drei Bauabschnitte geben. Teilweise wird die Fahrbahn im jeweiligen Bauabschnitt für bestimmte Zeiträume komplett gesperrt werden müssen; dadurch ist auch eine kürzere Bauzeit möglich. Teilweise wird die Befahrbarkeit im Einbahnverkehr möglich sein. Die Geschäfte werden – eventuell mit kleineren Einschränkungen – jederzeit zu Fuß zugänglich sein, auch die Anlieferung wird möglich sein.

Begonnen wird am Rathaus und die Baustelle in Richtung Süden fortgeführt. Grundsätzlich sollen die Behinderungen für die Anlieger so gering wie möglich gehalten werden. (SZ)

